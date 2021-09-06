مواصفات ايفون 13 برو ماكس الذهبي وموعد نزول iphone 13 pro max في السعودية

ايفون 13 برو ماكس الذهبي ، مع اقتراب موعد نزول جوال ايفون 13 برو ماكس يزداد حماس محبي جوالات شركة أبل العالمية. وتزداد عمليات البحث عن مواصفات وسعر هذا الهاتف الذكي والأحدث من شركة أبل. حيث كشفت بعض تسريبات أيفون أنه سوف يكون هاتف iphone 13 pro max متوفرا في الأسواق بدءا من يوم 13 سبتمبر الجاري 2021. ليبدأ الحجز المسبق لهذا الهاتف ولباقي سلسلة الهواتف الأخري وهما ( ايفون 13 ، ايفون 13 برو ماكس ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 ميني ) في يوم 17 سبتمبر الجاري 2021. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات ايفون 13 برو Max ذات اللون الذهبي الجذاب الأكثر شعبية على مستوي العالم. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل .

مواصفات ايفون 13 برو ماكس الذهبي

من أهم المميزات المتواجدة بالهاتف أنه يدعم خاصية ( nfc ) قريب المدي .

تم استخدام خامات عالية الجودة في تصنيع هاتف ايفون ١٣ برو Max لتضيف إلى الهاتف لمسات من الفخامة .

لتضيف إلى الهاتف لمسات من الفخامة . كما يأتي الهاتف بسماعات من نوع ستيريو لتحصل على صوت أنقي وأعلي من السابق .

شاشة الهاتف قوية جدا فهي حاصلة على طبقة حماية قوية ذات جودة عالية للغاية .

كذلك يأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس الذهبي بمعالج قوي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس حصل على أداء قوي في الإلعاب .

بمعالج قوي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس حصل على أداء قوي في الإلعاب . يأتي الهاتف بكاميرا ذات جودة عالية. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k .

كما يأتي الهاتف بتقنية الثبات ( sensor shift ) من شركة أبل لتصوير فيديوهات أكثر ثباتا .

كما حصل الهاتف على بطارية قوية تصمد لفترة طويلة .

يدعم هاتف ايفون 13 برو max شريحة اتصال من nano sim .

شريحة اتصال من nano sim . الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والجيل الخامس .

كما أنه يدعم أيضا خدمات الدفع عن طريق الفيزا كارد والماستر كارد .

يحتوي هاتف ايفون ١٣ برو max على ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفة عامة .

على ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف بصفة عامة . يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي .

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل ( ios 15 ) .

يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات وهما ( 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت ) مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام .

الألوان المتوفرة في هاتف أيفون 13 pro max ( اللون الذهبي، اللون الوردي، اللون البرتقالي، اللون الأسود، ولون البريل، واللون الأبيض ) .

سعر ايفون 13 برو ماكس الذهبي

سعر الهاتف عالميا للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام عالميا هو 1750 دولار أمريكي .

كذلك كان سعر ايفون 13 برو max في السعودية هو 6600 ريال سعودي .

في السعودية هو 6600 ريال سعودي . كما بلغ سعر ايفون 13 برو Max في مصر 26500 جنيه مصري .

26500 جنيه مصري . يبلغ سعر الهاتف في الإمارات 500 درهم إماراتي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أبرز مواصفات ايفون 13 برو ماكس الذهبي وموعد نزول iphone 13 pro max في السعودية . كما قدمنا لكم أيضا iphone 13 pro max سعر في الكثير من الدول العربية المختلفة .