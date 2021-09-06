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عمر شويل - جدة كيف اسوي قروب في التلجرام في الآيفون والهواتف الجوالة بوجه عام من المعلومات والأسئلة التي يطرحها الكثير من المستخدمين خصوصًا مع تزايد عدد مستخدمي تطبيق تيليجرام بين مستخدمي الهواتف الجوالة نظرًَا لما لهذا التطبيق من مميزات مهمة فيما يخص أدوات المراسلة الفورية المجانية بين الأفراد ، ومن خلال السطور تالية على موقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح طريقة إنشاء جروب على التيليجرام.

الفرق بين القروب والقناة في تيليجرام

هناك فرق بين القناة والجروب على تطبيق تيليجرام ؛ على الرغم من أن البعض يخلط بينهما خطئًا ، ويأتي ذلك الفرق على النحو التالي:

قروب تليجرام: هي عبارة عن مجموعة (جروب) مثلها مثل التي قروب الواتس يتم إنشائها على تطبيق واتس أب ، حيث يكون من حق أعضاء هذه المجموعة إضافة الرسائل بها سواء رسائل نصية أو رسائل ملفات وسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو أو غير ذلك ، وما يميز جروبات تطبيق التيليجرام عن جروبات الواتس أب ـ على سبيل المثال ـ أنها غير محدودة العدد ؛ بمعنى أنه يُمكن إضافة أي عدد من الأعضاء إليها دون حدود.

هي عبارة عن مجموعة (جروب) مثلها مثل التي قروب الواتس يتم إنشائها على تطبيق واتس أب ، حيث يكون من حق أعضاء هذه المجموعة إضافة الرسائل بها سواء رسائل نصية أو رسائل ملفات وسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو أو غير ذلك ، وما يميز جروبات تطبيق التيليجرام عن جروبات الواتس أب ـ على سبيل المثال ـ أنها غير محدودة العدد ؛ بمعنى أنه يُمكن إضافة أي عدد من الأعضاء إليها دون حدود. قناة تليجرام: وهي واحدة من المميزات المهمة التي يأتي بها تطبيق Telergam حيث يتم إنشاء قناة على البرنامَج ويكون من حق مديري هذه النقاة فقط إضافة الرسائل بها ، ويُمكن للأعضاء الاشتراك بها من خلال النقر على زر الاشتراك حيث يتم الدخول إليها عبر رابط هذه القناة.

كيف اسوي قروب في التلجرام في الآيفون بسهولة

يُمكن إنشاء مجموعة جديدة على تطبيق تليجرام على الهاتف الجوال الآيفون وأيضًا الأندرويد والويندوز فون من خلال اتباع الخطوات التالية:

تنزيل أحدث إصدار من تطبيق تليجرام على الهاتف الجوال من خلال زيارة متجر التطبيقات الرسمي جوجل بلاي والبحث عن التطبيق ثم النقر على تثبيت.

إنشاء حساب جديد على التطبيق أو الدخول إلى الحساب الموجود مسبقًا بالفعل لمستخدم.

الضغط على أيقونة القائمة الأساسية للتطبيق الموجودة أعلى اليسار (وهي عبارة عن أيقونة بشكل ثلاثة خطوط مرتبة أسف بعضها البعض)

عبر الإعدادات يتم النقر على (مجموعة جديدة) ، ولا بُد من إضافة مشترك واحد على الأقل داخل الجروب لكي يتم إنشائها.

، ولا بُد من إضافة مشترك واحد على الأقل داخل الجروب لكي يتم إنشائها. ثم النقر على علامة (صح) من أجل إتمام إنشاء الجروب وتحديد اسم المجموعة

بعد الضغط على علامة (صح) مرة أخرى ؛ يكون بذلك إنشاء المجموعة الجديدة قد تم بنجاح.

يُمكن هنا البَدْء في إضافة الأعضاء الجدد إلى المجموعة الجديدة بأي عدد.

طريقة إنشاء قناة على التليجرام 2021

يُذكر إن إنشاء قناة جديدة على تطبيق تيليجرام لا يختلف كثيرًا عن طريقة إنشاء مجموعة قروب جديدة على التطبيق ولكن بدلًًا من الضغط على إنشاء (مجموعة جديدة) يتم النقر على إنشاء (قناة جديدة) ، ومن ثم ؛ اتباع باقي خطوات إنشاء القناة وضبط الإعدادات وتوفير رابط الاشتراك بها أيضًا.

ويُذكر أن تطبيق تليجرام قد أصبح من أكثر تطبيقات الهواتف الجوالة الخاصة بالتواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية بين عدد كبير من المستخدمين في البلدان العربية وعلى مستوى العالم بأكمله.