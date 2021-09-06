نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” أحصل على رقصات وأسلحة واسكنات فري فاير مجانا 2021 لا تفوت فرصتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على رقصات فري فاير مجانا 2021 بسهولة Free Fire Dancers هو أمر غاية في التميز، حيث تعتبر لعبة فري فاير واحدة من أشهر ألعاب القنص والقتال والأكشن المنتشرة على نطاق واسع جدا حول العالم، حيث تم تصميم لعبة فري فاير على فكرة رمي خمسون لاعب على جزيرة مهجورة والقتال فيما بينهم باستخدام الأسلحة والذخيرة والملابس فكلما كان لديك أشياء نادرة ومميزة كلما كانت فرصتك في الفوز أكبر، وإذا كنت تريد شراء الأسلحة والملابس عن طريق المتجر الخاص بلعبة فري فاير فإنك سوف تحتاج إلى عدد معين من جواهر فري فاير، وشحن الجواهر هناك طريقتين الطريقة المجانية والطريقة المدفوعة، لكن في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم طريقة الحصول على رقصات وأسلحة واسكنات فري فاير مجانا 2021.

الحصول على رقصات فري فاير مجانا 2021 من خلال تطبيق Skin Tools

طريقة الحصول على رقصات واسلحة واسكنات فري فاير مجانا 2021- Free Fire Dancers

الآن يمكنك الحصول على رقصات نادرة وروعة وكذلك اسكنات أسلحة نادرة وأيضا اسكنات ملابس نادرة من خلال تطبيق Skin tools المتوفر مجانا على جوجل بلاي، وبهذا لن تحتاج لشراء الملابس والأسلحة القوية من متجر اللعبة فهذا التطبيق رائع جدا وصادق أيضا، وبما أن جميع لاعبالعالمية مهتمين وبشكل كبير على التميز والحصول على أسلحة ورقصات واسكنات ملابس نادرة وجديدة سوف نشرح لكم طريقة الحصول على كل هذه الأشياء مجانا في الفقرة القادمة فتابعونا.

باستخدام تطبيق جوجل بلاي في هاتفك يتم كتابة Skin Tools في خانة البحث. بعد ظهور التطبيق أضغط على تثبيت باللغة العربية أو Install باللغة الإنجليزية لكي تحميل التطبيق على هاتف الموجودة به اللعبة. افتح التطبيق واضغط التالي أو next حتى تصل إلى كلمة إنهاء أو Done ليكون التطبيق جاهز للاستخدام. يمكن الحصول على رقصات أو أسلحة بسهولة من خلال الضغط على الخيار من الخيارات الموجود بالشكل التالي. ثم يتم الضغط على Download ثم يظهر إعلان نتركه حتى ينتهي وهذا يدل على مصداقية التطبيق. ثم يتم الضغط على كلمة ACTIVATE ليتم تفعيل الأسلحة والرقصات الجديدة على حسابك في لعبة Free Fire.

إليكم فيديو شرح الحصول على أسلحة ورقصات فري فاير مجانا.

يستطيع أي لاعب الحصول على رقصات جديدة ونادرة وكذلك سوف يحصل على العديد من الأسلحة والملابس النادرة أيضا مجانا دون الحاجة إلىلشراء هذه المعدات وللحصول عليها بكل سهولة يجب إتباع الخطوات التالية وهي:

فري فاير حروب الرابطة

أيها الناجون عشاق فري فاير اليوم جاءنا لكم بمهمة حروب الرابطة الرائعة، حيث سيحصل كل مشترك على الكثير من المكافآت المجانية، فقط كل ما عليك هو إنهاء مهمة حروب الرابطة ليكي تفوز بقسيمة الجواهر الملكية مجانا، وتوكن حروب الرابطة مجانا

وكذلك يتحصل على القسيمة الملكية للأسلحة مجانا والعديد من صناديق أسلحة النار والجليد كل هذا خلال يوم 6 سبتمبر.