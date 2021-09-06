”نافيمو”.. بستاني روبوت لتهذيب الحدائق

كشفت شركة ”سيجواي“ الصينية عن إنتاجها لروبوت يقوم بدور البستاني فيما يتعلق بتهذيب حشائش الحدائق، ويعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، ويجري التحكم فيه بواسطة الهاتف.

وقالت الشركة، إن منتجها الذي أطلقت عليه اسم ”نافيمو“ يمكنه تهذيب الحشائش بدقة على عكس الروبوتات الأخرى التي تحتاج إلى سلك حدودي لكي تبقى في المنطقة الصحيحة المحددة للعمل، حسبما نقل موقع the verge المعني بشؤون التقنية.

وأضافت الشركة أن الروبوت مزود أيضا بنظام تحديد مواقع دقيق خاص يسمح له بالبقاء في مواضع محددة وأنماط قص منتظمة للأعشاب.

وفيما يتعلق بطريقة عمله، قالت الشركة إن المستخدمين يحددون للروبوت حدود المنطقة المراد قص العشب فيها، باستخدام تطبيق خاص يمكن تنزيله على أي هاتف ذكي، كما يمكن من خلال التطبيق تحديد المناطق غير المرغوب في تهذيبها.

وأضافت أن الشفرات الموجودة في الروبوت تم وضعها بطريقة تمكنها من العمل بشكل متوازن؛ ما يسمح لها بقص أكبر قدر من الأعشاب الزائدة عن الطول المرغوب فيه.

كما أن الروبوت مزود بتقنية تمكنه من التعرف على الأشياء واكتشافها خلال عملية قصه للعشب، مثل الحيوانات الأليفة أو الألعاب أو الأطفال، وحال اكتشافه أيا مما سبق يتوقف دوران شفرات قص العشب في الحال.

ولفتت الشركة الصينية إلى أن الروبوت ”نافيمو“ يمكنه أيضا تحمل هطول الأمطار والتعرض لرش الماء الغزير ونوافير ونفاثات المياه ذات الضغط العالي.

وأوضحت أن مستشعر المطر الخاص بها يقوم بتوجيه ”نافيمو“ للعودة مرة إلى محطة الشحن الخاصة بها إذا اكتشف هطول الأمطار.

وذكرت الشركة أن جهازها الخاص يمكنه أيضا التعامل مع منحدرات تصل إلى 45 درجة.

ولدى الشركة أربعة طرازات من الروبوت ”نافيمو“، الأول هو H500E والذي يمكن استخدامه في قص عشب في مساحة تصل إلى 5400 قدم مربع، ويبلغ سعره نحو 1425 دولارا.

والثاني هو H800، وهو مصمم لمساحات تصل إلى 8,600 قدم مربع ويبلغ سعره حوالي 1781 دولارا، والثالث هو H1500E لمساحات 16,145 قدم مربع، بسعر 2375 دولارا، والرابع هو H3000E لمساحات تصل لحوالي 33000 قدم مربع بسعر 2969 دولارا.

ولم تذكر الشركة الصينية متى سيكون ”نافيمو“ بطرازاته الأربعة متاحا في الولايات المتحدة الأمريكية.