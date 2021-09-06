كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021 بطريقة سريعة برقم الـ ID

إقبال كبير من آلاف اللاعبين بشكل دوري ومستمر على معرفة أفضل الطرق التي تُمكنهم من شحن جواهر فري فاير، والحصول على ما يحتاجونه من ألماس، لشراء العناصر الأساسية والإضافات الجديدة من اللعبة، مثل الأسلحة المتنوعة ومتعددة المهام، والذخيرة والمعدات والعتاد والألبسة الرائعة، بالإضافة إلى الرقصات والسكنات، لاسيما في انتشار العديد من طرق ووسائل الشحن المدفوع والمجاني، إلا أنه فرصة الحصول على شحن وجواهر بشكل مضمون وشرعي 100% قليلة، وربما تكون من خلال الموقع الرسمي للعبة الذي تم توفيره فيه الشحن مقابل الرصيد المدفوع.

طرق مختلفة لشحن free fire

يمكن اللاعبين من اتباع بعض الطرق لـ شحن جواهر فري فاير، كما أوضحنا خلال السطور السابقة، إلا أنه لابد من اتباع أكثر الطرق موثوقية التي توفر لهم الحصول على الماسات مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، وهو ما يتوفر في الموقع الرسمي للعبة شوب تو جيم، لذا سنوضح لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، كيفية وخطوات الشحن عبر هذا الموقع، مع العلم أنه يمكن الحصول على آلاف الجواهر من خلال المكافآت والهدايا والجوائز التي يتم الحصول عليها بعد الفوز في المسابقات التي تقدمها اللعبة، أو من خلال الربح في بعض مواقع الدفع الشهيرة.

خطوات شحن جواهر فري فاير

أما عن خطوات شحن جواهر فري فاير سريعًا، والحصول على آلاف الجواهر بشكل مضمون، بعيدًا عن الهاكرز والوقوع تحت طائلة عملية النصب والخداع، فيكون من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للعبة للشحن، وهو: shop2game، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار اسم الدولة واللعبة التي تريد شحنها.

تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

تسجيل رقم الـ ID الخاص بمعرف اللاعب.

اختيار عدد الجواهر التي تريد شرائها.

سيظهر لك المقابل المالي الذي سيتم خصمه وفق العملة المحلية أو الدولار.

ثم الضغط على موافق.

ومؤخرًا أطلقت اللعبة حدث عجلة المتسابق، والذي يشهد منافسة قوية بين العديد من اللاعبين المحترفين للفوز بالجوائز القيمة المقدمة.