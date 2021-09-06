نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مذهلة على جوالات سامسونج و شاومي 2021 تتجاوز % 20 لدى مكتبة جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مذهلة على جوالات سامسونج و شاومي 2021 تتجاوز % 20 لدى مكتبة جرير السعودية، من المؤكد أن كلاً منا يتطلع إلى شراء جوال السنة الجديدة وخصوصاً ذو مزايا رائعة، ومن أفضل شركات العالم للجوالات بطبيعة الحال سامسونج و شاومي، نقدم لكم اليوم مجموعة عروض في مكتبة جرير بالمملكة، صاحبة الفروع الأكثر في كل مكان في المملكة العربية السعودية، تخفيضات تتجاوز %20 ، تخفيضات مذهلة على جوالات سامسونج و شاومي 2021 تتجاوز % 20 لدى مكتبة جرير السعودية.

تخفيضات مذهلة على جوالات سامسونج

يتوفر جوال سامسونج GALAXY A51 مع سعة 128 جيجا بايت، بطارية 4000 mAH والسعر 899 ريال بدلاً من 949 ريال، تخفيض 16 % ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال فقط، كما يتوفر تخفيض على جوال سامسونج GALAXY A21S مع سعة 64 جيجا بايت، بطارية 3000 mAh السعر 649 ريال بدلاً من 819 ريال، تخفيض يتجاوز 20 %ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 30 ريال فقط، كما يتوفر جوال سامسونج GALAXY A12 مع سعة 64 جيجا بايت، بطارية 5000mAh السعر 599 ريال سعودي فقط عرض خاص، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال فقط.

تخفيضات تتجاوز 20 %

يتوفر جوال سامسونج GALAXY A02S مع سعة 32 جيجا بايت، بطارية 5000 mAh السعر 475 ريال فقط عرض خاص، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال فقط، كما يتوفر جوال سامسونج GALAXY A11 مع سعة 32 جيجا بايت، بطارية 4000 mAh السعر 499 ريال بدلاً من 575 ريال، تخفيض 14 % ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 23 ريال فقط.

تخفيضات على جوالات شاومي

يتوفر جوال شاومي XIAOMI REDMI 9T مع سعة 64 جيجا بايت، بطارية 6000 mAh السعر 579 ريال بدلاً من 629 ريال، تخفيض 8 % ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 26 ريال فقط، كما يتوفر جوال شاومي XIAOMI REDMI NOTE 10 مع سعة 128 جيجا بايت، بطارية 5000 mAH والسعر 759 ريال فقط عرض خاص، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 35 ريال فقط.

يتوفر جوال XIAOMI REDMI NOTE 9 مع سعة 128 جيجا بايت، بطارية 5020 mAh السعر 799 ريال فقط عرض خاص، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 37 ريال فقط، كما يتوفر جوال شاومي XIAOMI REDMI 7 مع سعة 128 جيجا بايت، بطارية 5000 mAh والسعر 999 ريال فقط عرض خاص، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 46 ريال، تخفيضات مذهلة على جوالات سامسونج و شاومي 2021 تتجاوز % 20 لدى مكتبة جرير السعودية.