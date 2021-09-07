تردد قناة الزمالك الجديد نايل سات Zamalek SC TV 2021، حيث يعتبر هذا التردد من الترددات الأكثر بحثاً بين محبي وعشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك، حيث يحرص العديد من سكان مصر والوطن العربي الذين يعشقون الرياضة المصرية وخاصة نادي الزمالك بل يتابعون ويهتمون بجميع الأخبار العاجلة والتي يتم بثها علي قناة الزمالك الرياضية، حيث تتمتع القناة بعرض كل ما يخص نادي الزمالك من مواعيد المباريات وبث تدريبات الفريق اليومية من خلال ملعب ميت عقبة وعرض أحدث العروض الاحترافية للاعبي الزمالك من الخارج، بالإضافة الي عرض جميع الصفقات الجديدة التي يتم التعاقد معها ومعرفة تفاصيل المبالغ الخاصة بالصفقات، وغيرها من الأخبار الرياضية الجديدة الخاصة بنادي الزمالك، وسوف نعرض عليكم كيفية تنزيل تردد قناة الزمالك الجديد نايل سات.

ضبط تردد قناة الزمالك الجديد والبرامج الرياضية

يمكن لجميع محبي نادي الزمالك ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي النايل سات من خلال شاشة التلفزيون، من خلال اتباع بعض الخطوات بدون الحاجة إلى فني متخصص من أجل تنزيل القنوات، وفيما يلي طريقة ضبط التردد:

يجب أولاً أن يتم الضغط على زر Menu من خلال الضغط على زر القائمة الرئيسية بالـريموت كنترول الذي يعتبر المتحكم في الريسيفر الخاص بكل شخص.

ثم يتم الضغط علي تبويب Installation أو الكلمة التي تسمي بكلمة الإعدادات من خلال القائمة التي تظهر على الشاشة.

ثم يقوم كل شخص باختيار البحث يدوي Menual Installation.

ثم التوجه الي تحديد نوع القمر الصناعي وهو “نايل سات”.

يجب كتابة التردد الخاص بالقناة من أجل الحصول علي بث القناة بالجودة الخاصة بها.

ثم بعدها يجب الضغط على كلمة ok، ثم البحث عن القناة من خلال قائمة القنوات المتوفرة على جهازك.

تردد قناة الزمالك الجديد نايل سات

يمكن لجميع عشاق كرة القدم وخاصة نادي الزمالك، متابعة جميع المباريات المباشرة المحلية والاستوديو التحليلي الخاص بمباريات كرة القدم، من خلال ضبط إشارة تردد الزمالك علي التفاصيل الآتية: