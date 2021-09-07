هاتف شاومي ريدمي 10 برايم سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10 Prime

شاومي ريدمي 10 برايم Xiaomi Redmi 10 Prime، تعد شركة شاومي من ابرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، حيث أنها حققت نجاحا كبيرا في فترة وجيزة، كما ظهرت إمكانيات شاومي من بداية اصدار أول هاتف محمول لها، ولذلك اصبح العديد من الناس يترقبون الاصدارت الجديدة لهواتف المحمول من شركة شاومي، وحيث أعلنت شركة شاومي عن إطلاقها لهاتفها الجديد Xiaomi Redmi 10 Prime وهو النسخة الجديدة من شاومي ريدمي نوت 10 مع إضافة بعض المميزات ليجعله ينافس ويتغلب على الهواتف الأخرى، وسوف نعرض لكم في هذا البيان مواصفات وسعر Xiaomi Redmi 10 Prime.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي 10 برايم Xiaomi Redmi 10 Prime

سوف نعرض لكم عبر النقاط التالية ابرز مواصفات ومميزات هاتف شاومي ريدمي 10 برايم.

يتميز التصميم الخارجي للجهاز بالشياكة والأناقة الفريدة حيث انه مصنوع من الزجاج ويبلغ وزن الهاتف 181 جرام وبسمك 8,9 ملم.

مقاس شاشة الهاتف 6,5 انش، ودقة الشاشة FHD 405 ميجا بيكسل من نوعية IPS LCD.

يأتي الجهاز بنظام التشغيل الاندرويد الجيد MIUI 12 .

ويتميز الهاتف بنظام المعالج MediaTek Helio G88 القوي.

يحتوي الهاتف على رامات بسعة 4 جيجا بايت، ويحتوي على المساحة الداخلية بسعة 64 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1,8، الكاميرا العريضة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2,2، كاميرا ماكرو2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2,4، كاميرا العمق 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2,4.

يتضمن الهاتف العديد من المستشعرات الذكية العالية الدقة مثل مستشعر القرب، مستشعر التسارع، مستشعر البصمة، جيروسكوب، مستشعر الضوء المحيط، مستشعر البوصلة الرقمية، IR Blaster.

يتضمن الهاتف بطارية قوية وجبارة بسعة 5000 ملي أمبير.

ويحتوي الهاتف على جميع وسائل الاتصال بشبكة المعلومات العالمية كالواي فاي وGPS والبلوتوث.

سعر هاتف شاومي ريدمي 10 برايم Xiaomi Redmi 10 Prime

يأتي الهاتف شاومي Redmi 10 Prime بنسخة وحيدة حيث يحتوي الهاتف علة الذاكرة العشوائية بسعة 4 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، واليكم أسعار هاتف Xiaomi Redmi 10 Prime.