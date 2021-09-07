تردد قناة ssc7 HD الرياضية الناقلة لمباراة السعودية وعمان في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

تردد قناة ssc7 HD الرياضية، من أكثر الترددات بحثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لما للقناة من أهمية كبيرة حيث أنها تقوم بنقل جميع مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وتعد قناة ssc الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، ففي وقت وجيز منذ ظهورها الأول نالت إعجاب الكثير من المتابعين، حيث أنها تقوم بنقل العديد من المباريات والبطولات بشكل حصري، مثل الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك السوبر السعودي وغيره من البطولات المحلية والعالمية، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc نايل سات، وكذلك تردد قناة ssc عرب سات، حتى يتمكن المشاهد الكريم من متابعة مباراة السعودية وعمان اليوم، لذلك سوف نوافيكم بالتردد من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.

القمر:- نايل سات القمر:- عرب سات التردد:- 12523 التردد:- 12418 الاستقطاب:- عمودي الاستقطاب:- أفقي الترميز:- 27500 الترميز:- 27500

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”

يبحث الكثير من المهتمين بالشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، عن ضبط واستقبال تردد قناة ssc 7 HD الرياضية، ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.

الضغط على زر “تركيب” ثم النقر على زر “إضافة قناة”.

إدخال التردد الموجود بأعلى المقال ثم النقر على زر “بحث”.

موعد مباراة السعودية وعمان القادمة

يلتقي منتخب عمان ضد نظيره المنتخب السعودي اليوم الثلاثاء الموافق السابع من سبتمبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف استاد السلطان قابوس الرياضي أحداث المباراة الهامة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وسوف يتم نقل المباراة على قناة ssc7 HD الرياضية ويعلق عليها المعلق الكبير المتميز “فهد العتيبي”، كما ستنقل أيضاً على قناة عمان الرياضية ويعلق عليها المعلق المتميز “أحمد الكعبي”، وسوف تنقل كذلك على قناة العراقية الرياضية بصوت المعلق “مناف الحميداوي”.

مميزات قناة ssc7 HD

تعد قناة ssc الرياضية الجديدة، من أهم القنوات الرياضية العربية لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية جداً لما تقدمه من محتوى رياضي ممتع وحصري.