نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث على النايل سات لتردد قناة كورد ماكس 2022 Kurdmax TV في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كورد ماكس 2022 Kurdmax TV، بالنسبة للشعب الكردي العراقي والرواد المحترمين من اصحاب اللغة الكردية الراغبين في مشاهدة برامج شاملة ومتنوعة بين الدراما الكردية والبرامج الترفيهية والاخبارية، تتميز قناة كوردماكس بقدرتها على تقديم التقارير عنها إضافة الى الأخبار السياسية والاقتصادية. تردد قناة كورد ماكس القمر الصناعي : نايل سات التردد : 10757 معدل الترميز : 27500 معامل التصحيح : 5/6 الاستقطاب : عمودي نبذة عن قناة كورد ماكس تهتم قناة كوردماكس الكردية بتقديم باقات من افضل مسلسلات العراق وتركيا والدول الأجنبية المدبلجة باللغة الكردية إضافة الى فقرات مختلفة واستعراضات للبطولات التي ينظمها الجيش الكردستاني ولقاءات حصرية مع عائلات الشهداء وأنواعها. يفضله الجمهور الكردي العديد من البرامج العائلية والغنائية والكوميدية، وغيرها من المواد الغنية. برامج قناة قناة كورد ماكس يقدم موقع Kurdmax HD سلسلة من البرامج الحوارية الرائعة والفنية والثقافية والعائلية ومنها: برنامج الشرع.

شيفورك.

مالي ئيمة.

بمزمي بمزم.

غاشتي باهر.

رمنك وئاهمنك.

لمبيرتان ناكمين. مميزات القناة تتمتع قناة كردية ماكس 2022 بالعديد من المزايا والعناصر التي تساعدها على النجاح وتجعلها واحدة من القنوات الفضائية الشعبية للأسر الكردية في العراق والمنطقة العربية، ومنها: أنها تلبي تنوع الخدمات الإعلامية الغنية المقبولة والمعترف بها للشعب الكردي.

سيساعد التأسيس العام الواسع للمجتمع الكردي في نشر الوعي والثقافة في المجتمع الكردي.

تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاحتراف في تقديم محتواها وتختار أعمالها وبرامجها بعناية شديدة، وتستخدم اللغة الكردية، وتراعي المبادئ والقيم الشرقية، وتتبع سياسة تلبي أذواق الجمهور.

تلتزم بالضوابط والمعايير الدولية، وتستخدم أحدث المعدات وأنظمة البث المختلفة بين أنظمة HD عالية الجودة وأنظمة SD القياسية لتوفير رؤية نقية لمستقبلات الإرسال، كل على أساس النظام المدعوم بأجهزته.

ويهتم بتوسيع منطقة البث في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها التنافسية، الأمر الذي دفعها للبث بحرية ودون تشفير عبر أقمار نايل سات.

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