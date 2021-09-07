تردد قناة عمان الجديد 2021 Oman TV الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم

تردد قناة عمان الرياضية، ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن أحدث ترددات قناة Oman TV الرياضية، وتعد القناة من أهم القنوات العربية وتستحوذ على نسبة مشاهدة عالية، كما تمتلك القناة نخبة مميزة من الإعلاميين أصحاب الخبرة والكفاءة المهنية العالية، ولديها شبكة مراسلين على أعلى مستوى يأتون بالأخبار الرياضية لحظة حدوثها، ويجوبون مختلف الملاعب الرياضية، كما أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة كاملة بتقنيات عالية، وتستخدم القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني لكي تقدم للمشاهد أفضل صورة وأنقى صوت، كما أن القناة تقدم محتوى متميز يلقى بقبول كبير لدى المشاهد، لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل سلطنة عمان وفي الوطن العربي، ولذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، نقدم لكم تردد قناة Oman TV الجديد 2021، وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”.

القمر:- نايل سات القمر:- عرب سات التردد:- 12111 التردد:- 12456 الاستقطاب:- عمودي الاستقطاب:- عمودي الترميز:- 27500 الترميز:- 27500

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”

يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم عن تردد قناة Oman TV الرياضية، الناقلة لمباراة منتخب عمان ضد السعودية اليوم الثلاثاء الموافق السابع من سبتمبر الحالي 2021، وذلك ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وتتم عملية استقطاب وضبط القناة بشكل سهل وبعدة خطوات بسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الضغط على زر “MENU” من قائمة الريموت الخاص بالريسيفر.

النقر على زر “تركيب” ثم النقر على زر “إضافة قناة.

إدخال التردد الموجود أعلى المقال بعد توجيه طبق الدش إلى القمر الذي تريده.

الضغط على أيقونة “بحث”.

موعد مباراة عمان والسعودية اليوم

يستضيف استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي اليوم الثلاثاء الموافق السابع من سبتمبر 2021، لقاء منتخب سلطنة عمان ضد المنتخب السعودي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات أسيا المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

مميزات قناة عمان الرياضية

تمتلك القناة مجموعة من الإعلاميين المميزين الذين يتمتعون بقبول كبير من المشاهد.