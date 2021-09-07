- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أيفون 13 برو Max بالأسواق وما هي مواصفات و سعر أيفون 13 برو ماكس في المقال التالي
طرح أيفون 13 برو Max الوردي بالأسواق بمواصفات متعددة ومنها مواصفات لأول مرة في أيفون . كما يطرح الهاتف الجديد بشاشة أكبر حجماً مما سبق من نسخ أيفون السابقة . كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي علي معالج رسومي قوي بتقنية عالية تصل إلي سداسية النواة . كما تطرح شركة أبل هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بستة ألوان جذابة ومتنوعة . بجانب أن الهاتف الجديد يحتوي علي مستشعر أضيف له خصائص متعددة وقوية . كافة تفاصيل وسعر الأيفون الوردي 13 والمواصفات التي وضعت لأول مرة به . نتعرف عليها بشكل تفصيلي داخل المقال .
طرح أيفون 13 برو Max ومعلومات شركة أبل عن الهاتف
تحدثت شركة أبل عن طرح أيفون 13 برو Max بالأسواق بمواصفات عديدة لأول مرة توضع بالهاتف . كما جاء في ألتويته بالحساب الرسمي للشركة عن iphone 13 pro Max . ذلك الهاتف الذي يتمتع بشاشة قوية صنعت من خامات الزجاج الياقوت . كما أن يتميز الهاتف هذه المرة بشكل انسيابي جاذب للأنظار . كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي علي تقنية أضيفت لأول مرة للهاتف وهي BACIFIC BLUEE . كما أضيف التحسينات العديدة علي شاشة الهاتف منها خاصية PROMOTION 120 . كذلك يتمتع الهاتف بوزن وسمك أقل من المعتاد في المرات السابقة . بجانب اللون المطروح لأول مرة من ضمن الستة ألوان وهو اللون الوردي .
المواصفات العديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس
- طرح أيفون 13 برو Max بوضع خاصية مستشعر البصمة في شاشة الهاتف .
- كما يحتوي الهاتف علي كاميرا حجمها أصغر من النسخ السابقة من أيفون .
- تلك الميزة التي وضعت في مستشعر البصمة بتقنية عالية وهي تقنية LIDAR .
- كذلك يدعم هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد كافة شبكات الاتصال من 2G إلي 5G .
- أيفون الجديد يدعم خاصية الشريحة السريعة ذلك بفضل تقنية A15 BIONIC .
- كما تم تطوير وتحسين خاصية الماسح الضوئي بمعدل 6.1 ووضع تقنية SUPR RETINA OLED به .
- خامة الزجاج الياقوت التي صنعت بها الشاشة لها قدرة فائقة لتحمل الخدوش والصدمات في الشاشة .
- كذلك معدل مستشعر الأصبع تم أرتقاء تقنيته لتصل إلي معدل 120 هرتز وهي الأعلى في نسخ أيفون .
- كما تم تطوير تقنية تصوير الفيديوهات في iphone 13 pro Max لتصل لمعدل 8K وهي الأحدث في التقينات .
الألوان الستة من أيفون 13 برو ماكس الجديد
- طرح أيفون 13 برو Max باللون الأول المميز لأول مرة وهو اللون الوردي .
- يأتي هاتف أيفون باللون الثاني المميز وهو اللون الأسود .
- كما يطرح الهاتف بلونه الجذاب وهو اللون الأخضر الليلي .
- بجانب لون يعشق مستخدمي أيفون في أقتناءه وهو اللون الأحمر .
- يطرح أيفون باللون الخامس المميز جداً وهو الأزرق الداكن .
- كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بلون دائماً مميزاً في وسط الألوان وهو اللون الذهبي .
- تلك الألوان الستة المطروحة من أبل لترك مساحة الحرية في أختيار اللون من مستخدمي أيفون .
المواصفات المميزة في الأيفون الوردي 13
- يأتي الهاتف الجديد من أبل هذه المرة مقارباً لحد كبير من نسخة أيفون 13 السابقة .
- كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي أبعاد الطول 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم .
- كذلك تأتي شاشة الهاتف تلك المرة بحجم أكبر مما سبق وتحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف الإجمالية .
- تتمتع شاشة الهاتف بتقنية مضافة لها لأول مرة وهي تقنية حديثه SUOER RETINA OLED .
- من ضمن التحسينات التي تم وضعها علي شاشة iphone 13 pro Max تقنية حديثه وهي IB .
- كما تأتي بكسلات الشاشة هذه المرة بمقاييس 2532*1170 مع تناسق بحجم 19.5.9 لكل نقطة بالشاشة .
المميزات المتعددة المضافة إلي جوال أيفون 13 برو ماكس
- من ضمن التقنيات الحديثة لأول مرة بشاشة الهاتف هي تقنية OLEOPHOBIC .
- تأتي خاصية اللمس في أيفون الجديد بخصائص متعددة لم تكن موجودة من قبل في هواتف أيفون .
- كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يحتوي علي تقنيات حديثه وضعت به لأول مرة وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- تحتوي خاصية الاستشعار في الهاتف علي خصائص متعددة منها خصائص التقارب ، البوصلة التسارع ، البارومتر .
- كذلك الخاصية الرائعة المضافة لهاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .
- تم الارتقاء بالمعالج الرسومي للهاتف ليصل إلي سداسي النواة بإضافة تقنية قوية للمعالج وهي GPU .
- كما تم وضع التقنية المحدثة للمعالج الرسومي أيضاً لتعمل مع التقنية السابقة وهي APPLE GPU .
مساحات التخزين الثلاثة في الأيفون الوردي 13
- حرصت شركة أبل علي طرح الهاتف بمساحات متعددة أولها سعة تخزين 512GB بذاكرة عشوائية 6GB .
- أيضاً بجانب مساحة التخزين الثانية في أيفون 13 برو ماكس الجديد وهي 256GB بذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك المساحتين بالإضافة لمساحة التخزين الثالثة في iphone 13 pro Max وهي 128GB بذاكرة عشوائية 6GB .
ما هو سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي وبعض الدول
- تم تحديد سعر أيفون 13 برو ماكس عالمياً بقيمة 1055 دولار أمريكي .
- كما أن سعر iphone 13 pro Max داخل السعودية 5500 ريال سعودي .
- كذلك السعر المحدد للهاتف الجديد في جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيه مصري .
- بجانب تلك الأسعار والسعر المحدد في الأمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .
- تلك الأسعار المحددة في بعض الدول تختلف عن باقي دول العالم وفقاً لسعر الدولار وما يقابله بعملة الدولة .
مميزات مضافة لأول مرة في الأيفون الوردي 13
- تم تحسين الخاصية الخاصة بالصوت داخل أيفون وهي خاصية STERIO .
- كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد داعماً للخاصية الرائعة NFC .
- يأتي الهاتف بميزة تتفوق علي كافة هواتف أند رويد وهي خاصية منع الضوضاء مهما كان حجمها .
- كذلك يتميز الهاتف الجديد بمقاومة الماء تحت عمق 6 متر لمدة تصل إلي 30 دقيقة .
- كما يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الغبار الجوي مهما كانت كثافته في الجو .
- يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بخامات الواجهة والخلفية من الفولاذ المقاوم للصدأ .
- تلك كانت بعض المميزات المضافة للهاتف الجديد لأول مرة من شركة أبل العالمية .
طرح أيفون 13 برو Max وتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات أيفون الجديد . كذلك بجانب المميزات المضافة إلي أيفون 13 برو ماكس الوردي لأول مرة توضع به . كما تعرفنا علي سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي وبعض الدول . أما عن طرح الهاتف الجديد بالأسواق فهو بشهر سبتمبر الجاري . ويفصلنا عن طرحه بالأسواق أيام معدودة .
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح أيفون 13 برو Max بالأسواق وما هي مواصفات و سعر أيفون 13 برو ماكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.