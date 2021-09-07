طرح أيفون 13 برو Max بالأسواق وما هي مواصفات و سعر أيفون 13 برو ماكس

طرح أيفون 13 برو Max الوردي بالأسواق بمواصفات متعددة ومنها مواصفات لأول مرة في أيفون . كما يطرح الهاتف الجديد بشاشة أكبر حجماً مما سبق من نسخ أيفون السابقة . كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي علي معالج رسومي قوي بتقنية عالية تصل إلي سداسية النواة . كما تطرح شركة أبل هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بستة ألوان جذابة ومتنوعة . بجانب أن الهاتف الجديد يحتوي علي مستشعر أضيف له خصائص متعددة وقوية . كافة تفاصيل وسعر الأيفون الوردي 13 والمواصفات التي وضعت لأول مرة به . نتعرف عليها بشكل تفصيلي داخل المقال .

طرح أيفون 13 برو Max ومعلومات شركة أبل عن الهاتف

تحدثت شركة أبل عن طرح أيفون 13 برو Max بالأسواق بمواصفات عديدة لأول مرة توضع بالهاتف . كما جاء في ألتويته بالحساب الرسمي للشركة عن iphone 13 pro Max . ذلك الهاتف الذي يتمتع بشاشة قوية صنعت من خامات الزجاج الياقوت . كما أن يتميز الهاتف هذه المرة بشكل انسيابي جاذب للأنظار . كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي علي تقنية أضيفت لأول مرة للهاتف وهي BACIFIC BLUEE . كما أضيف التحسينات العديدة علي شاشة الهاتف منها خاصية PROMOTION 120 . كذلك يتمتع الهاتف بوزن وسمك أقل من المعتاد في المرات السابقة . بجانب اللون المطروح لأول مرة من ضمن الستة ألوان وهو اللون الوردي .

المواصفات العديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس

طرح أيفون 13 برو Max بوضع خاصية مستشعر البصمة في شاشة الهاتف . كما يحتوي الهاتف علي كاميرا حجمها أصغر من النسخ السابقة من أيفون . تلك الميزة التي وضعت في مستشعر البصمة بتقنية عالية وهي تقنية LIDAR . كذلك يدعم هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد كافة شبكات الاتصال من 2G إلي 5G . أيفون الجديد يدعم خاصية الشريحة السريعة ذلك بفضل تقنية A15 BIONIC . كما تم تطوير وتحسين خاصية الماسح الضوئي بمعدل 6.1 ووضع تقنية SUPR RETINA OLED به . خامة الزجاج الياقوت التي صنعت بها الشاشة لها قدرة فائقة لتحمل الخدوش والصدمات في الشاشة . كذلك معدل مستشعر الأصبع تم أرتقاء تقنيته لتصل إلي معدل 120 هرتز وهي الأعلى في نسخ أيفون . كما تم تطوير تقنية تصوير الفيديوهات في iphone 13 pro Max لتصل لمعدل 8K وهي الأحدث في التقينات .

الألوان الستة من أيفون 13 برو ماكس الجديد

طرح أيفون 13 برو Max باللون الأول المميز لأول مرة وهو اللون الوردي . يأتي هاتف أيفون باللون الثاني المميز وهو اللون الأسود . كما يطرح الهاتف بلونه الجذاب وهو اللون الأخضر الليلي . بجانب لون يعشق مستخدمي أيفون في أقتناءه وهو اللون الأحمر . يطرح أيفون باللون الخامس المميز جداً وهو الأزرق الداكن . كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بلون دائماً مميزاً في وسط الألوان وهو اللون الذهبي . تلك الألوان الستة المطروحة من أبل لترك مساحة الحرية في أختيار اللون من مستخدمي أيفون .

المواصفات المميزة في الأيفون الوردي 13

يأتي الهاتف الجديد من أبل هذه المرة مقارباً لحد كبير من نسخة أيفون 13 السابقة .

كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي أبعاد الطول 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم .

أبعاد الطول 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم . كذلك تأتي شاشة الهاتف تلك المرة بحجم أكبر مما سبق وتحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف الإجمالية .

تتمتع شاشة الهاتف بتقنية مضافة لها لأول مرة وهي تقنية حديثه SUOER RETINA OLED .

من ضمن التحسينات التي تم وضعها علي شاشة iphone 13 pro Max تقنية حديثه وهي IB .

كما تأتي بكسلات الشاشة هذه المرة بمقاييس 2532*1170 مع تناسق بحجم 19.5.9 لكل نقطة بالشاشة .

المميزات المتعددة المضافة إلي جوال أيفون 13 برو ماكس

من ضمن التقنيات الحديثة لأول مرة بشاشة الهاتف هي تقنية OLEOPHOBIC . تأتي خاصية اللمس في أيفون الجديد بخصائص متعددة لم تكن موجودة من قبل في هواتف أيفون . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد يحتوي علي تقنيات حديثه وضعت به لأول مرة وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . تحتوي خاصية الاستشعار في الهاتف علي خصائص متعددة منها خصائص التقارب ، البوصلة التسارع ، البارومتر . كذلك الخاصية الرائعة المضافة لهاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي خاصية التعرف علي وجه المستخدم FACE ID . تم الارتقاء بالمعالج الرسومي للهاتف ليصل إلي سداسي النواة بإضافة تقنية قوية للمعالج وهي GPU . كما تم وضع التقنية المحدثة للمعالج الرسومي أيضاً لتعمل مع التقنية السابقة وهي APPLE GPU .

مساحات التخزين الثلاثة في الأيفون الوردي 13

حرصت شركة أبل علي طرح الهاتف بمساحات متعددة أولها سعة تخزين 512GB بذاكرة عشوائية 6GB . أيضاً بجانب مساحة التخزين الثانية في أيفون 13 برو ماكس الجديد وهي 256GB بذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحتين بالإضافة لمساحة التخزين الثالثة في iphone 13 pro Max وهي 128GB بذاكرة عشوائية 6GB .

ما هو سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي وبعض الدول

تم تحديد سعر أيفون 13 برو ماكس عالمياً بقيمة 1055 دولار أمريكي .

عالمياً بقيمة 1055 دولار أمريكي . كما أن سعر iphone 13 pro Max داخل السعودية 5500 ريال سعودي .

كذلك السعر المحدد للهاتف الجديد في جمهورية مصر العربية بقيمة 25500 جنيه مصري .

بجانب تلك الأسعار والسعر المحدد في الأمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .

تلك الأسعار المحددة في بعض الدول تختلف عن باقي دول العالم وفقاً لسعر الدولار وما يقابله بعملة الدولة .

مميزات مضافة لأول مرة في الأيفون الوردي 13

تم تحسين الخاصية الخاصة بالصوت داخل أيفون وهي خاصية STERIO . كما أن أيفون 13 برو ماكس الجديد داعماً للخاصية الرائعة NFC . يأتي الهاتف بميزة تتفوق علي كافة هواتف أند رويد وهي خاصية منع الضوضاء مهما كان حجمها . كذلك يتميز الهاتف الجديد بمقاومة الماء تحت عمق 6 متر لمدة تصل إلي 30 دقيقة . كما يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الغبار الجوي مهما كانت كثافته في الجو . يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بخامات الواجهة والخلفية من الفولاذ المقاوم للصدأ . تلك كانت بعض المميزات المضافة للهاتف الجديد لأول مرة من شركة أبل العالمية .

طرح أيفون 13 برو Max وتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات أيفون الجديد . كذلك بجانب المميزات المضافة إلي أيفون 13 برو ماكس الوردي لأول مرة توضع به . كما تعرفنا علي سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعر العالمي وبعض الدول . أما عن طرح الهاتف الجديد بالأسواق فهو بشهر سبتمبر الجاري . ويفصلنا عن طرحه بالأسواق أيام معدودة .