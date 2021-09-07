نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله من قبل الإدارة في المقال التالي
طريقة استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله، يعد تطبيق فيسبوك من التطبيقات الهامة التي لا يمكنك الاستغناء عنها، ويعتبر من وسائل الدردشة والتعارف بين الكثير في جميع أنحاء العالم، وسوف نعرض بالتفصيل عن طريقة استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله وفي بعض الأحيان يتم قفل صفحة الفيسبوك الخاصة بك عند طريق الإبلاغ عن الصفحة أو سرقة احد لحسابك الخاص، فقد إتاحة الفيسبوك بوضع العديد من الطرق لاسترجاع الحساب مرة أخري.
أسباب تعطيل صفحة الفيسبوك الخاصة بك
قبل التعرف على طريقة استعادة حساب فيسبوك بعد تعطيله نتعرف على أسباب تعطيله، حيث يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى قفل صفحة الفيسبوك الخاصة بك، ومن ضمن هذه الأسباب:
- يتم أغلاق الصفحة في حالة أنشاء حساب فيسبوك وهمي مزيف.
- يتم أغلاق صفحة الفيسبوك الخاصة بك في حالة أنشاء الحساب بدون رقم تلفون، يتم في هذه الحالة تعطيل الصفحة بشكل مؤقت حتي يتم إدخال رقم التلفون.
- يتم أغلاق الصفحة في حالة أنشاء الحساب باسم مزيف غير المتواجد في البطاقة الشخصية، ويتم أغلاق الصفحة في حالة احد تم الإبلاغ عن هذه الصفحة.
- يتم أيضا أغلاق الصفحة في حالة الالتجاء لطرق غير شرعية مثل زيادة لايكات أو متابعين الفيسبوك بطرق غير قانونية من خلال المواقع وبرامج.
- ويتم أغلاق أيضا الصفحة في حالة الإبلاغ علي أن الصفحة تقوم بعرض أو نشر بوستات غير لائقة.
طريقة استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله
تقوم شركة الفيسبوك بتوفير عدة طرق لاسترجاع استخدام الصفحة الخاصة بك، حيث يمكنك استرجاع أي حساب فيسبوك بعد تعطيله من قبل الإدارة بعد طرق ومن ضمن هذه الطرق:
- أولا عليك بالدخول علي صفحة الفيسبوك.
- ثم بعد ذلك عليك بتعبئة جميع الخانات الفارغة، ويطلب منك في هذه الخانات أن تقوم بكتابة سبب التواصل معهم وسبب تعطيل الصفة ، ويستحب أن يتم الكتابة باللغة الإنجليزية.
- ثم بعد ذلك عليك بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، وتقوم ربط الايميل بصفحة فيسبوك المعطلة، أو يمكنك استخدام رقم التلفون بدلا من البريد الإلكتروني.
- ثم بعد ذلك عليك بترد الرسالة التي نريد توصيلها الى إدارة الفيسبوك في الخانات الفارغة ويجب توضيح المشكلة بالتفصيل.
- ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة لك علي البريد الإلكتروني أو رقم التلفون تحتوي علي كود خاص بالصفحة المعطلة عليك بإدخاله .
- بعد ذلك يتطلب التعرف علي صفحات الأصدقاء المقربين لك، ويتطلب وضع صورة شخصية إذا امكن.
- في حالة انك لم تتعرف علي خمس صفحات من أصدقائك لا يتم استرجاع الصفحة.
- يتم الرد عليك في خلال 24 ساعة إذا كان الأمر بسيط ، أما في حالة تواجه مشكلة يتم اخذ مدة من 3-6 أيام حتي يتم حل المشكلة واسترجاع صفحة الفيس بوك.
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