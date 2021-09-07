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عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء stc pay المجاني يوفر التواصل مع فريق الدعم لدى الشركة للاستفسار عن أي أمر يتعلق بالشركة، حيث تُعد محفظة stc من أفضل وأكثر المحافظ المُستخدمة في المملكة العربية السعودية من قبل عملاء شركة اي تي سي، فهي خدمة تُسهل الدفع الإلكتروني، واليوم سوف نوضح لكم المزيد تابعونا.

نبذة عن stc pay

هي منصة ومحفظة رقمية في المملكة العربية السعودية، وهي ملك لشركة اس تي سي وتوفر الكثير من الخدمات ومنها:

خدمة دفع المشتريات فهي تُمكن العملاء من شراء الاحتياجات الخاصة بهم من قبل المحالات التجارية والمطاعم المختلفة.

تحويل دولي فيمكنك تحويل الأموال بشكل فوري لأكثر من 525.000 وكيل لويسترن حول العالم.

خدمة تحويل إلى البنوك المحلية حيث يُمكن تحويل لأي حساب بنكي في أنحاء المملكة العربية السعودية.

تحويل عبر رقم الجوال فيمكنك استلام الأموال من أي شخص.

خدمات stc حيث يُمكنك من خلالها تسديد أي فواتير خاص بالشحن.

خدمة السحب النقدي عن طريق سحب الأموال من الحساب بواسطة الجوال الخاص بك أو من خلال أجهزة الصراف.

رقم خدمة عملاء stc pay المجاني

هو رقم مجاني يُمكن من خلاله لأي شخص التواصل مع خدمة العملاء وهو 920011444 على مدار الساعة، ويُساهم في الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهم كما يُمكن لغير المشتركين لكي يستعلمون عن أي أمر يتعلق بالشركة.

خطوات التسجيل في stc pay

يُمكن لأي مشترك أن يشترك في خدم محفظة STC PAY التي تُعد من الخدمات المتميزة لدى شركة اس تي سي المعروفة في المملكة العربية السعودية، فهي تُسهل عملية الدفع بشكل إلكتروني ويُمكنك هذا عن طريق اتباع ما يلي:

القيام بتحميل تطبيق stc pay من الموقع الرسمي.

يتم فتح التطبيق وبعد ذلك قم بادخال رقم الجوال.

يُفعل الرقم الخاص بك عبر التطبيق بمجرد ادخالك الرمز.

بعدها اكتب رقم الهوية، وتاريخ الميلاد وكلمة السر وأعد كتابتها.

انتظر قليلاً حتى يُفعل الحساب عبر الشركة ويتم إرسال رسالة إليك تؤكد نجاح العملية.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان رقم خدمة عملاء stc pay المجاني وذكرنا لكم كافة التفاصيل ونرجو أن يكون نال إعجابكم.