أصابع الموزاريلا المقلية

المقادير - جبن موزاريلا: 500 غراماً - البيض: 2 حبة (مخفوق) - دقيق: ثلثان الكوب - النشاء: ثلث كوب - بقسماط: نصف كوب - ملح: نصف ملعقة صغيرة - الزيت: حسب الحاجة (للقلي) طريقة التحضير نقوم بخفق البيض والماء في وعاء صغير ثم نخلط الملح مع البقسماط في إناء متوسط الحجم. نمزج الدقيق والنشا الذرة في وعاء ثالث، ثم نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ووضع كمية من الزيت فيها وتسخينه. نقوم بتغميس أصابع الموزاريلا مع مزيج الدقيق والذرة، ثمّ مع البيض المخفوق. نبدأ بتغليف الأصابع بالبقسماط ووضعها في الزيت وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبياً لمدة ثلاثين ثانية، وإزالة الأصابع من الزيت ووضعها على أوراق خاصّة تعمل على امتصاص الزيت. ثم تقدم ساخنة.

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