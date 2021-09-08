نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل خدمة موجود stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل خدمة موجود stc تعتبر من الطرق البسيطة والسهلة من خلال زيارة الموقع الرسمي للشركة حتى يحصل العملاء على التنبيهات النصية المكالمات الواردة إلى الهواتف، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

خدمه موجود المجانية stc

تعد من الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية حيث إنها تعد من الشركات المتميزة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وتقدم العديد من الخدمات.

بالإضافة إلى الإنترنت الألياف الضوئية، ويمكن للعملاء أن يحصلوا على خدمة التنبيه بالمكالمات الفائتة، والتي يطلق عليها خدمة موجود المجانية، ويمكن الحصول عليها من خلال الاشتراك في العديد من البرامج.

مميزات خدمة موجود المجانية stc

الخدمة تقدم العديد من المزايا للعملاء الذين يشتركون في هذه الخدمة وأهم هذه المزايا:

جذب المزيد من العملاء عندما يتعرف بالعميل على المكالمات الفائتة أو الأرقام الذين قاموا بالاتصال على هاتفه.

وخاصة عندما يكون الهاتف خارج التغطية، فتزداد ثقة العملاء في الشركة.

تجذب إليها عدد كبير للحصول على الخدمات المميزة.

عدم ضياع المكالمات المهمة للأشخاص الذين تهمهم المكالمات الصوتية يتعرفوا عليهم.

ويساعدهم هذه الخدمة في تحديد المكالمات الفائتة التي يكون من الضروري القيام بها.

طريقة تفعيل خدمة موجود stc

الشركة توفر العديد من الطرق التي يستطيع من خلالها العملاء أن يشتركوا في هذه الخدمة، وأهمها:

طريقة ارسال رمز التفعيل على رقم الخدمة.

كما يمكن أن ينتقل بسهولة إلى تطبيق الرسائل على الهاتف المحمول وإرسال رقم 1520 إلى رقم 900 .

يحصل العميل على الاشتراك في هذه الخدمة.

ولكن يتم خصم قيمة الخدمة المطلوبة.

يتم تفعيلها بالشكل التلقائي عندما ينضم الأفراد إلى برنامج قطاف التميز.

رقم خدمة موجود stc

شركة الاتصالات السعودية تعتمد على تفعيل خدمة موجود من خلال إرسال الرموز المتنوعة إلى رقم 900 حتى يتمكن العملاء من الاشتراك في هذه الخدمة دون أي نوع من التعب والمجهود.

ومن أهم هذه الأرقام رقم 1520 ثم يستقبل بعد هذا العميل الرسائل النصية التي يوجد بها المكالمات التي تمت الاتصال على الهاتف غير متاح مهما كان نوع السبب.

ويمكن أن نتعرف على المزيد عن هذه الخدمة من خلال الذهاب إلى الرابط المباشر الخاص بخدمة موجود.