نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لحماية رسائل الواتساب الخاصة بالخطوات من خلال هاتفك المحمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة لحماية رسائل الواتساب، الرسائل الخاصة في تطبيق الواتساب أصبحت من أهم التطبيقات التي تستخدم في حياتنا بشكل عام، فهو أصبح وسيلة هام جدًا لتبادل المعلومات، والصور، والمحادثات الخاصة بين الناس، ولكن يشغل بال الكثير من الناس معرفة إذا كان الواتس مراقب أم لا، وكيفية حماية حساب الواتس اب، وبالفعل قد يتم احيانًا إختراق حساب الواتس اب الشخصي، إذا لم يكن محمي بالطريقة الصحيحة، وسوف نتعرف على طريقة حماية رسائل الواتس من خلال شرح الخطوات اللازمة في هذا المقال.

طريقة لحماية رسائل الواتساب

الكثير من حسابات الواتس أب الخاصة تتعرض بالفعل إلى عمليات اختراق، وذلك قد يتم من خلال مراقبة المحادثات الشخصية بالكامل، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب مثل حدوث مشكلة هندسية وايضًا عدم الخبرة اللازمة لحماية الواتس اب الخاص، كما يستطيع كل شخص فتح الواتس اب الخاص بشخص آخر من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز اندرويد.يتم التجسس من خلال الدخول على تطبيق «web.whatsapp»، وضبطه على أي واتس اب وسوف تصل جميع الرسائل الخاصة إلى مستخدم هذا البرنامج.

ويمكن أيضًا تجسس اي شخص من خلال التليفون وايضًا من خلال تحميل هذا التطبيق دون شعور الطرف الآخر.

حماية واتساب من الاختراق عن طريق خاصية التحقق

هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها لحماية جميع رسائل الواتس اب بكل سهولة من خلال إتباع الآتي:

الدخول على تطبيق الواتس اب ثم الضغط على القائمة الموجودة بالأعلى.

اختر من القائمة اختيار الإعدادات أو Settings

اختر بعد ذلك قسم الحساب Account

قم بالضغط على كلمة التحقق بخطوتين أو Two-step verification

ثم اختر تمكين

الآن أدخل رمز PIN الخاص ويجب حفظ هذا الرقم.

ثم إضافة البريد الإلكتروني الخاص بك وهكذا قد تم تفعيل الحماية.

هذه الخدمة قد تمنح الحماية اللازمة لجميع رسائل الواتس اب وجميع البيانات التي يتم إرسالها فإن حماية Two-Step Verification من أقوى الطرق التي تستخدم بالفعل من منع أي شخص آخر من متابعة أو مراقبة الحساب الخاص، فلايمكن فتح الواتس الخاص من أي جهاز أخر الا بدخول هذا الرمز الخاص بك فقط.