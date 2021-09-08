- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على أكواد شحن جواهر فري فاير free fire 2021 في المقال التالي
يبحث اللاعبين بشكل مستمر من شحن جواهر فري فاير والحصول على الجواهر التي تُمكنهم من شراء عناصر اللعبة الأساسية، بالإضافة إلى معرفة أكواد الاسترداد التي يحصلون بها أيضًا على تلك الماسات، التي تتكون من عدد من الحروف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام، شريطة أن تكون تلك الأكواد سارية الصلاحية وجديدة، حتى يتمكن اللاعب من الحصول على ما يريد وتفعيلها، في الوقت الذي أطلقت فيه اللعبة عددًا من الأحداث الاستثنائية والسكنات الجديدة التي تتضمن أحداث مشوقة ومثيرة ومنافسة قوية.
كيفية استخدام أكواد فري فاير
في البداية وقبل أن ننشر لكم جدول بأحدث أكواد فري فاير، ننشر لكم كيفية استخدام تلك الأكواد وإعادة تفعيلها من أجل الحصول على الجواهر، ويكون من خلال التسجيل في الموقع الرسمي للعبة، مع العلم أن الكود لابد أن يكون جديد وساري الصلاحية، ثم تدوينه في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على تفعيل، لتظهر لك على الفور مكافآت العناصر، وهو ما يتطلب منك اتباع الخطوات التالية:
- النقر على حقل الهدايا داخل اللعبة.
- اقتناء الجوائز والذهب والجواهر.
- استقباله في محفظتك بشكل تلقائي.
أكواد فري فاير free fire
|كود الاستعادة: Y7PS 1HR6 23H4
|كود فري فاير جديد: G4D1 126E 4D5S
|كود فاير باس: X90B 1SD6 WSFW
|كود رقصة القلب: Z1KS 1ET6 43S1
|كود سكار تيتان: D4G1 D33S D5D4
|كود رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1
|كود هدية رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1
|كود استرجاع الحساب: SSPASKUUABMA
|كود الغاء الحظر: HGKASSLUEPVS
|كود جلد التنين: SD19 RKJ1 75GR
كيفية الشحن السريع والحصول على الألماس
كما يمكن شحن جواهر فري فاير والحصول على آلاف الماسات من خلال الموقع الرسمي للعبة: shop2game، الذي يتطلب شحن رصيدك في بطاقة الدفع الإلكتروني من أجل الحصول على الجواهر وإضافتها لرصيدك، كما يمكن الحصول عليها أيضًا مجانًا من خلال العروض التي يتم تقديمها والهدايا والجوائز في منافسات اللعبة، وفي حالة تخطى المستويات الصعبة والأعلى والانتصار وقتل أكبر عدد من المنافسين.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحصول على أكواد شحن جواهر فري فاير free fire 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.