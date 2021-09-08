سعر ومواصفات هاتف سامسونج m12 samsung لعام 2021، حيث تعتبر شركة سامسونج العالمية من أقدم شركات صنع الهواتف علي مستوى العالم، ولهذا تعتبر الشركة الرائدة في سوق تصنيع الهواتف الذكية والالكترونيات، فقد قامت شركة سامسونج بتقديم الي السوق العالمي هاتف m12 samsung لكافة عملائها علي مستوى العالم وفي كافة البلدان العربية والأجنبية، فقد يتمتع الهاتف بالعديد والكثير من المميزات والخصائص التي تجعله هاتف منفرد من نوعه ومختلف عن ما سبق، حيث يقبل عليه الكثير من محبين الهواتف الجديدة علي شرائه وأيضاً يزداد البحث يومياً عن خصائص الهاتف وأسعاره في الأسواق، فقد عملت شركة سامسونج علي تطوير الهاتف وتحديثه ليكون مواكب للعصر وللأجيال الحالية وليختلف عن ما يتواجد مع الكثير في زمننا هذا.

يتمتع هاتف m12 samsung بالكثير من الصفات والمزايا والاختلافات، وهذا ما يجعله في المقدمة وعلي رأس كافة الهواتف المُصنعة من سامسونج ومن شركات الهواتف الذكية الأخري، حيث أن المطورين والقائمين علي تحديث المنتج يسعون لإصدار أحدث هاتف وتزويده بالعديد من التغيرات وتميزه عن باقي المنتجات في كل شئ به.

خصائص هاتف سامسونج m12 samsung

يحتوى هاتف m12 samsung علي راديو FM.

وزن هاتف m12 samsung حوالي 222 جرام.

أبعاد هاتف m12 samsung ما يقارب 164×75.9×9.7 ملم.

يحتوى هاتف m12 samsung علي شريحتين اتصال Nano Sim.

يدعم هاتف سامسونج شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث الـ 3G والرابع 4G.

هاتف سامسونج مُصنع بجودة عالية، حيث يتميز بمتانة الهاتف وقوته الخامة المُصنع بها وهي البلاستيك المميز مع وجود نقش في الظهر.

جودة شاشة الهاتف HD+.

دقة الهاتف 720×1600 بكسل.

الهاتف له معدل كثافة 270 بكسل ب تردد 90 هرتز.

يدعم الهاتف لأبعاد بنسبة 20:9 ليعرض المحتوى بذلك العرض علي الشاشة.

شكل الشاشة كا النوتش بهيئة Water Drop نوعها PLS IPS و بمساحة 6.5 إنش.

سعر هاتف سامسونج m12 samsung

يبلغ سعر هاتف سامسونج m12 samsung في مستوى العالم وفي كافة البلدان حوالي 178 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية 667 ريال سعودي، وسعر الهاتف في دولة مصر 2800 جنية مصري.