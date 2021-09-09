تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport على القمر الصناعي نايل سات 2021، حيث يعتبر هذا التردد من الترددات المجانية الرياضية والتي يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تعتبر القناة من القنوات الرياضية التي تعتبر من أكثر القنوات العراقية مشاهدة بسبب ما تمتلكه من نسبة عالية من المشاهدات سواء من الجمهور العراقي وبجميع الدول العربية أيضاً، ولا تكتفي القناة ببث المباريات المحلية فقط بل تقوم ببث الكثير من المباريات العالمية أيضاً، ومن خلال تنزيل تردد قناة العراقية الرياضية الجديد يمكن متابعة كافة المستجدات الرياضية في عالم كرة القدم وجميع اللعبات الرياضية الأخري، وذلك من خلال الاستوديوهات التحليلية المميزة التي تقوم بعرضها، وسوف نوضح لكم ما هو تردد قناة العراقية الرياضية Iraqi Sport على القمر الصناعي نايل سات.

قناة العراقية الرياضية للمباريات المباشرة

قناة العراقية الرياضية واحدة من ضمن القنوات الرسمية والتي تتبع لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالعراق، واستطاعت القناة امتلاك حقوق بث مباريات الدوري العراقي، بالإضافة الي بث مباريات دوري أبطال آسيا والتي تذاع داخل العراق وخارجها، علاوة علي ذلك تم نقل جميع المباريات الودية والرسمية والدولية الخاصة بالمنتخب العراقي، ويتم نقل الكثير من البرامج الرياضية التي يتابعها الجمهور العراقي باستمرار، ومن بين هذه البرامج التي يتم تقديمه علي القناة:

برنامج أنت الحكم، برنامج الكابتن.

برنامج بالسنتر، برنامج الرياضة المباشرة.

برنامج صحافة رياضية، برنامج المقصورة.

برنامج لقاء رياضي خاص، برنامج خط الرياضة.

برنامج صباحكم رياضي من العراق، برنامج الشريط الإخباري اليومي.

برنامج موجز الأخبار.

ومن خلال بث القناة تهدف القناة الي تقديم محتوى رياضي مختلف من خلال مهنية وموضوعية دون الانحياز الي فريق محدد، كما أن القناة تمتلك طاقم مميز من المعلقين الرياضيين والمحللين الكرويين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال العمل الرياضي.

تردد قناة العراقية الرياضية نايل سات

يتم استقبال تردد قناة العراق الرياضية من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط التردد الخاص بالإشارة علي التفاصيل التالية: