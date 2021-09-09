كيف افتح الدردشة في مايكروسوفت تيمز في الجوال من المعلومات المهمة لجميع الطلاب والطالبات والدارسين وأصحاب الأعمال من مستخدمي برنامج وتطبيق مايكروسوفت تيمز الخاص بإجراء التواصل عبر إنشاء غرف الدردشة واجتماعات الفيديو أون لاين، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح ما هو برنامج التميز وكيفية فتح الدردشة من خلاله على الهاتف الجوال.

معلومات عن برنامج تيمز Teams

إن برنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft teams هو عبارة عن أحد المنتجات الرقمية المتميزة التي قد قدمتها شركة مايكروسوفت العالمية وهو مقدم إلى جميع المؤسسات الدراسة التعليمية وجهات العمل أيضًا التي تسعى دائمًا إلى إتمام أعمالها مع موظفيها وأعضائها وأفرادها عن بعد وعبر غرف الدردشة أون لاين ، ومن أكثر ما يميز برنامج تيمز هو إنه سهل الاستخدام وخالي من التعقيد وخفيف وسريع أيضًا ويُمكن لأي طالب أو دارس أو موظف استخدامه في أي وقت بسهولة تامة.

كيف افتح الدردشة في مايكروسوفت تيمز في الجوال

يُمكن لأي مستخدم معرفة كيف افتح الدردشة في مايكروسوفت تيمز في الجوال من خلال اتباع الخطوات التالية الذكر:

يجب أولًا تنزيل تطبيق مايكروسوفت تيمز الإصدار الأصلي على الهاتف الجوال سواء الأندرويد أو الآيفون وهو متوفر على الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت وعلى متجر جوجل بلاي ومتجر أبل ستور أيضًا.

بعد تنزيل التطبيق ؛ على المستخدم استخدام بيانات حساب مايكروسوفت 365 من اجل تسجيل الدخول على التطبيق ، أو البَدْء في إنشاء حساب جديد في حالة عدم التسجيل مُسبقًا.

بعد تسجيل الدخول على التيمز ؛ يتم الذَّهاب إلى الصفحة الرئيسية ، والنقر على علامة الدردشة من أعلى الشاشة.

النقر على الفرق Teams

اختيار الدردشة المراد الانضمام إليها ، ثم النقر عليها ، وسوف يتم الانتقال هنا إلى الدردشة.

كيف افتح دردشة جديدة في مايكروسوفت تيمز

يُمكن أيضًا فتح دردشة جديدة في مايكروسوفت تيمز من خلال الإرشادات التالية: