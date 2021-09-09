مميزات لعبة فري فاير 2021 – Free Fire وشرح اللعبة للمبتدئين

سنتحدث اليوم عن لعبة جديدة وهي لعبة فري فاير Free Fire المجانية وهي واحدة من ألعاب Battle Royal والتي تعمل على جميع هواتف الأندرويد وأيضا والهواتف بنظام IOS والخاصة بشركة أبل، كما تعتبر لعبة فري فاير أكثر لعبة منافسة للعبة PUBG الشهيرة والتي لديها شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم ولديها أيضا عدد كبير من اللاعبين في الفترة الأخيرة، كما تعتبر لعبة فري فاير Free Fire أفضل بديل للعبة PUBG أو أفضل منها في اعتقادي الشخصي وذلك لعدة أسباب منها أن لعبة فري فاير أصغر بكثير من لعبة ببجي في الحجم وكذلك تتمتع لعقة فري فاير بجرافيك عالي ومن أهم مميزاتها أن عدد اللاعبين لعبة Free Fire يعتبر أقل من عدد لاعبين لعبة PUBG، لذلك سوف نتحدث في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني عن مميزات لعبة فري فاير وكذلك سنشرح معنى كلمة Battle Royal.

مميزات لعبة فري فاير 2021 – Free Fire

تمتلك اللعبة جرافيك عالى الجودة. تحتوي اللعبة على خريطة كبيرة وكذلك أماكن كثيرة. تحتوي على أصوات وتأثيرات مميزة. حجم لعبة فري فاير صغيرة مقارنة بكل ألعاب Battle Royale التي دائما ما تكون أكبر من واحد جيجا. تسمح اللعبة ل 50 لاعب فقط في المرة مما يسهل اللعب أكثر لكل عشاق اللعبة يمكن تشغيل اللعبة على مساحة واحد جيجا فقط أو أقل وكذلك رامات واحد جديد فبذلك تعد الأفضل لجميع هواتف الأندرويد. لا تحتاج اللعبة إلى معالج كبير أو إمكانيات كبيرة لتشغيلها فهي تعمل على معظم هواتف الأندرويد من الفئات المتوسطة بعكس لعبة ببجي موبايل.

تعرف على ألعاب الباتل رويال Battle Royal Company

ال Battle Royale هي مصطلح يشير إلى الألعاب التي لها خصائص مشتركة مثل البقاء داخل اللعبة على قيد الحياة لكبر فترة ممكنة حتى الفوز والمغامرة والحرب المحاكاة بحيث يمكنك البدء في البحث عن الأسلحة وجميع الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة وقتل الآخرين لتبقى فريد وقوي وتصبح الفائز، وهناك منطقة معينة يمكنك البقاء فيها عندما تخرج ستموت بسبب قلة الحافز، وكذلك اللعب مع لاعبين حقيقيين آخرين (بدلا من اللعبة مع أجهزة الكمبيوتر المملة)، فإن معظم هذه الخصائص كبيرة يشارك الأشخاص في جميع ألعاب Battle Royale بما في ذلك لعبة CrossFire ولعبة PUBG ولعبة Fortfortnite ولعبة FreeFire وأيضا العديد من الألعاب.

فيديو شرح لعبة فري فاير للمبتدئين

شحن جواهر فري فاير

من مميزات لعبة فري فاير هي وجود إمكانية شحن الجواهر لشراء أي شيء داخل اللعبة والذي من خلاله يمكن للاعبين الاستمتاع أكثر بطرق لعب مختلفة، حيث تمكنهم من شراء أسلحة جديدة تساعدهم في الفوز وقتل الأعداء بسهولة، كما تتميز بتوفير كل شيء للاعبين، لذلك أنصحك بشحن جواهر فري فاير للاستمتاع بلعبة Free Fire.