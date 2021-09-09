أيفون 13 برو Max الوردي يطرح بالأسواق وما هي مواصفات الأيفون الوردي 13

أيفون 13 برو Max الوردي يطرح بالأسواق بموعده المحدد من شركة أبل . وطرح الهاتف يأتي بمواصفات متعددة ومميزة ولأول مرة توضع في أيفون . كما يتميز أيفون 13 برو ماكس الوردي هذه المرة باللون الوردي الذي ينتج لأول مرة من أبل . كذلك مواصفات الشاشة الخاصة به التي صنعت من خامات قوية وخصائص عديدة بها . بجانب أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد تم تحسين المعالج الخاص به وزيادة قوة عمله بالهاتف . كما يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس بستة ألوان مختلفة مع سعة تخزين متعددة . تلك المعلومات وأكثر منها سنتعرف عليها بالمقال فيما يتعلق بكامل مواصفات أيفون الجديد .

أيفون 13 برو Max الوردي تصرح عنه أبل عبر حسابها الرسمي علي تويتر

أيفون 13 برو Max الوردي الجديد تحدثت عنه أبل بأنها تفخر هذه المرة بتصنيع ذلك الهاتف . وقالت أن فخر أبل بهذا الهاتف يرجع إلي أنه تم إضافة العديد من المواصفات عليه لم تكن موجودة من قبل . كذلك فيما يتعلق بشاشة الهاتف التي يتم تصنيعها لأول مرة من الزجاج الياقوت القوي المقاوم للخدوش والصدمات . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بسعر في متناول الجميع والتي حرصت أبل علي ذلك في وقت تصنيعه لكي ما يكون أقل سعراً مما سبق . ذلك بجانب أن أيفون هذه المرة تم تحسين خاصية جديدة ووضعها به وهي خاصية PROMOTION 120 .

المواصفات العديدة والجديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد

تم تحسين وتعدد خصائص خاصية اللمس في هاتف أيفون هذه المرة . كما يحتوي الهاتف هذه المرة علي كاميرا بحجم صغير مما سبق من أيفون . كذلك يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بوضع تقنية حديثه LIDAR في مستشعر الهاتف . تلك المواصفات بجانب أن أيفون يدعم الشبكات من الجيل الثاني حتي الجيل الخامس . بفضل التقنية الجديدة في الهاتف وهي A15 BIONIC يدعم الهاتف الشريحة السريعة . يأتي الهاتف بماسح ضوئي تم ترقيته إلي 6.1 مع تقنية SUPER RETINA OLED . تتمتع شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بخامات الزجاج الياقوت القوي ضد الخدوش والصدمات الشديدة . كذلك المستشعر بالهاتف تم تحسينه وترقيته لدرجة 120 هرتز وهي الأعلى حتى الآن في نسخ أيفون . تتمتع كاميرا هاتف IPHONE 13 PRO MAX بتصوير الفيديوهات بتقنية 8K .

ألوان جوال أيفون 13 برو ماكس الستة من أبل

يطرح الهاتف الجديد باللون المميز لأول مرة أيفون 13 برو Max الوردي .

. كما يأتي الهاتف بلونه الثاني الملكي وهو اللون الأسود .

ذلك اللون الجاذب لأنظار مستخدمين أيفون وهو اللون الأخضر الليلي .

أيضاً اللون الذي يكون دائماً مرغوباً وهو اللون الأحمر .

يطرح أيفون 13 برو ماكس الجديد باللون الذهبي الجذاب .

باللون الذهبي الجذاب . بجانب تلك الألوان الخمسة اللون المميز وهو اللون الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من أبل حرصت الشركة أن تترك بهم مساحة الاختيار للمستهلكين حسب رغبتهم .

مواصفات مميزة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

يطرح الهاتف هذه المرة بالأسواق مقارباً لحد كبير شكل النسخة السابقة أيفون 13 . كما أن أبعاد أيفون 13 برو ماكس الوردي بالنسبة للطول 160.8 وعرضه 87.1 وعمقه 7.5 ملم . تتميز شاشة الهاتف هذه المرة بحجم أكبر لتحتل مساحة 87.4 من مساحة هاتف أيفون . كذلك يطرح الهاتف بميزة لأول مرة بشاشته وهي التقنية الحديثة SUPER RETINA OLED . كما تم وضع تحسينات أخري بالشاشة وهي تقنية جديدة حصرية من أبل تقنية IB . يتمتع أيفون 13 برو ماكس الجديد بمقاييس شاشة لحجم بكسلات 2532*1170 بتناسق كل نقطة بالشاشة بمقاييس 19.5.9 كما أن هناك العديد من المواصفات الجديدة بالهاتف سنتعرف عليها خلال السطور القادمة .

مميزات مضافة لأول مرة في جوال أيفون 13 برو ماكس

تم وضع تقنية حديثة علي شاشة الهاتف وهي تقنية OLIOPHOBIC .

بجانب أن خصائص متعددة لأول مرة يتم وضعها علي خاصية اللمس .

كذلك يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنيات لأول مرة DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

بتقنيات لأول مرة DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . الخصائص الجديدة المتعددة المضافة للهاتف في خاصية الاستشعار التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، التسارع .

خاصية لأول مرة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد للتعرف علي وجه مستخدم الهاتف FACE ID .

للتعرف علي وجه مستخدم الهاتف FACE ID . المعالج الخاص بالهاتف هذه المرة تم ترقيته ليصل إلي سداسي النواة بجانب وضع تقنية GPU بالمعالج .

كما يتمتع الهاتف الجديد بتقنية حديثة وضعت لأول مرة علي المعالج الرسومي وهي تقنية APPLE GPU .

مساحات التخزين الثلاثة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

سعة التخزين في أيفون ثلاثة أول تلك المساحات هي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . كما يطرح أيفون 13 برو Max الوردي بسعة تخزين ثانية وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . المساحة التخزينية الثالثة في أيفون الجديد قدرها 128GB بجانب أيضا ذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحات الثلاثة من أبل لكي ما يختار المستخدم ما يناسبه من تلك المساحات .

سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد بالسعودية ومصر والأمارات وسعره العالمي

سعر أيفون 13 برو ماكس بالقيمة العالمية المحددة للهاتف 1055 دولار أمريكي .

بالقيمة العالمية المحددة للهاتف 1055 دولار أمريكي . بجانب تحديد سعر الهاتف الجديد داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

السعر المحدد لهاتف IPHONE 13 PRO MAX في مصر بسعر 25500 جنيه مصري .

فيما يخص السعر المحدد لهاتف أيفون في دولة الإمارات العربية المتحدة 5800 درهم إماراتي .

أما عن الأسعار في باقي دول العالم تتحدد بناءً علي سعر الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .

المميزات الأخري في هاتف IPHONE 13 PRO MAX

تم تحسين وترقية الخاصية STERIO الخاصة بالصوت لتعمل بشكل أفضل . كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي بدعم خاصية NFC . تلك الميزة الرائعة المضافة لأيفون وهي خاصية منع الضوضاء مهما كان حجمها . كما يتميز أيفون 13 برو ماكس الجديد بمقاومة الماء تحت عمق 6 متر ولمدة تصل إلي 30 دقيقة . تلك المميزات الرائعة السابقة بجانب أن هاتف أيفون يتميز هذه المرة بمقاومته للغبار الجوي . خامة الفولاذ القوية التي تم تصنيع الهاتف بها من الأمام والخلف وهي مادة مقاومة للصدأ . تلك كانت المميزات المضافة علي هاتف أيفون في نسخته الجديدة .

أيفون 13 برو Max الوردي المتعدد المواصفات التي وضعت به هذه المرة . بجانب العديد من المميزات الجديدة به وسعر الهاتف علي المستوي العالمي وبعض الدول . تم عرضها بشكل تفصيلي بالمقال . أما عن موعد طرح أيفون 13 برو ماكس الوردي فهو بهذا الشهر . سبتمبر الجاري والذي يفصلنا عن موعد طرحه بضعة أيأم .