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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو Max الوردي يطرح بالأسواق وما هي مواصفات الأيفون الوردي 13 في المقال التالي
أيفون 13 برو Max الوردي يطرح بالأسواق بموعده المحدد من شركة أبل . وطرح الهاتف يأتي بمواصفات متعددة ومميزة ولأول مرة توضع في أيفون . كما يتميز أيفون 13 برو ماكس الوردي هذه المرة باللون الوردي الذي ينتج لأول مرة من أبل . كذلك مواصفات الشاشة الخاصة به التي صنعت من خامات قوية وخصائص عديدة بها . بجانب أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد تم تحسين المعالج الخاص به وزيادة قوة عمله بالهاتف . كما يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس بستة ألوان مختلفة مع سعة تخزين متعددة . تلك المعلومات وأكثر منها سنتعرف عليها بالمقال فيما يتعلق بكامل مواصفات أيفون الجديد .
أيفون 13 برو Max الوردي تصرح عنه أبل عبر حسابها الرسمي علي تويتر
أيفون 13 برو Max الوردي الجديد تحدثت عنه أبل بأنها تفخر هذه المرة بتصنيع ذلك الهاتف . وقالت أن فخر أبل بهذا الهاتف يرجع إلي أنه تم إضافة العديد من المواصفات عليه لم تكن موجودة من قبل . كذلك فيما يتعلق بشاشة الهاتف التي يتم تصنيعها لأول مرة من الزجاج الياقوت القوي المقاوم للخدوش والصدمات . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بسعر في متناول الجميع والتي حرصت أبل علي ذلك في وقت تصنيعه لكي ما يكون أقل سعراً مما سبق . ذلك بجانب أن أيفون هذه المرة تم تحسين خاصية جديدة ووضعها به وهي خاصية PROMOTION 120 .
المواصفات العديدة والجديدة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد
- تم تحسين وتعدد خصائص خاصية اللمس في هاتف أيفون هذه المرة .
- كما يحتوي الهاتف هذه المرة علي كاميرا بحجم صغير مما سبق من أيفون .
- كذلك يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بوضع تقنية حديثه LIDAR في مستشعر الهاتف .
- تلك المواصفات بجانب أن أيفون يدعم الشبكات من الجيل الثاني حتي الجيل الخامس .
- بفضل التقنية الجديدة في الهاتف وهي A15 BIONIC يدعم الهاتف الشريحة السريعة .
- يأتي الهاتف بماسح ضوئي تم ترقيته إلي 6.1 مع تقنية SUPER RETINA OLED .
- تتمتع شاشة هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد بخامات الزجاج الياقوت القوي ضد الخدوش والصدمات الشديدة .
- كذلك المستشعر بالهاتف تم تحسينه وترقيته لدرجة 120 هرتز وهي الأعلى حتى الآن في نسخ أيفون .
- تتمتع كاميرا هاتف IPHONE 13 PRO MAX بتصوير الفيديوهات بتقنية 8K .
ألوان جوال أيفون 13 برو ماكس الستة من أبل
- يطرح الهاتف الجديد باللون المميز لأول مرة أيفون 13 برو Max الوردي .
- كما يأتي الهاتف بلونه الثاني الملكي وهو اللون الأسود .
- ذلك اللون الجاذب لأنظار مستخدمين أيفون وهو اللون الأخضر الليلي .
- أيضاً اللون الذي يكون دائماً مرغوباً وهو اللون الأحمر .
- يطرح أيفون 13 برو ماكس الجديد باللون الذهبي الجذاب .
- بجانب تلك الألوان الخمسة اللون المميز وهو اللون الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من أبل حرصت الشركة أن تترك بهم مساحة الاختيار للمستهلكين حسب رغبتهم .
مواصفات مميزة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- يطرح الهاتف هذه المرة بالأسواق مقارباً لحد كبير شكل النسخة السابقة أيفون 13 .
- كما أن أبعاد أيفون 13 برو ماكس الوردي بالنسبة للطول 160.8 وعرضه 87.1 وعمقه 7.5 ملم .
- تتميز شاشة الهاتف هذه المرة بحجم أكبر لتحتل مساحة 87.4 من مساحة هاتف أيفون .
- كذلك يطرح الهاتف بميزة لأول مرة بشاشته وهي التقنية الحديثة SUPER RETINA OLED .
- كما تم وضع تحسينات أخري بالشاشة وهي تقنية جديدة حصرية من أبل تقنية IB .
- يتمتع أيفون 13 برو ماكس الجديد بمقاييس شاشة لحجم بكسلات 2532*1170 بتناسق كل نقطة بالشاشة بمقاييس 19.5.9
- كما أن هناك العديد من المواصفات الجديدة بالهاتف سنتعرف عليها خلال السطور القادمة .
مميزات مضافة لأول مرة في جوال أيفون 13 برو ماكس
- تم وضع تقنية حديثة علي شاشة الهاتف وهي تقنية OLIOPHOBIC .
- بجانب أن خصائص متعددة لأول مرة يتم وضعها علي خاصية اللمس .
- كذلك يتمتع أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنيات لأول مرة DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- الخصائص الجديدة المتعددة المضافة للهاتف في خاصية الاستشعار التقارب ، البوصلة ، البارومتر ، التسارع .
- خاصية لأول مرة في هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد للتعرف علي وجه مستخدم الهاتف FACE ID .
- المعالج الخاص بالهاتف هذه المرة تم ترقيته ليصل إلي سداسي النواة بجانب وضع تقنية GPU بالمعالج .
- كما يتمتع الهاتف الجديد بتقنية حديثة وضعت لأول مرة علي المعالج الرسومي وهي تقنية APPLE GPU .
مساحات التخزين الثلاثة في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- سعة التخزين في أيفون ثلاثة أول تلك المساحات هي 512GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما يطرح أيفون 13 برو Max الوردي بسعة تخزين ثانية وهي 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- المساحة التخزينية الثالثة في أيفون الجديد قدرها 128GB بجانب أيضا ذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك المساحات الثلاثة من أبل لكي ما يختار المستخدم ما يناسبه من تلك المساحات .
سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد بالسعودية ومصر والأمارات وسعره العالمي
- سعر أيفون 13 برو ماكس بالقيمة العالمية المحددة للهاتف 1055 دولار أمريكي .
- بجانب تحديد سعر الهاتف الجديد داخل المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .
- السعر المحدد لهاتف IPHONE 13 PRO MAX في مصر بسعر 25500 جنيه مصري .
- فيما يخص السعر المحدد لهاتف أيفون في دولة الإمارات العربية المتحدة 5800 درهم إماراتي .
- أما عن الأسعار في باقي دول العالم تتحدد بناءً علي سعر الدولار وما يقابله بالعملة المحلية .
المميزات الأخري في هاتف IPHONE 13 PRO MAX
- تم تحسين وترقية الخاصية STERIO الخاصة بالصوت لتعمل بشكل أفضل .
- كذلك يحتوي أيفون 13 برو ماكس الوردي بدعم خاصية NFC .
- تلك الميزة الرائعة المضافة لأيفون وهي خاصية منع الضوضاء مهما كان حجمها .
- كما يتميز أيفون 13 برو ماكس الجديد بمقاومة الماء تحت عمق 6 متر ولمدة تصل إلي 30 دقيقة .
- تلك المميزات الرائعة السابقة بجانب أن هاتف أيفون يتميز هذه المرة بمقاومته للغبار الجوي .
- خامة الفولاذ القوية التي تم تصنيع الهاتف بها من الأمام والخلف وهي مادة مقاومة للصدأ .
- تلك كانت المميزات المضافة علي هاتف أيفون في نسخته الجديدة .
أيفون 13 برو Max الوردي المتعدد المواصفات التي وضعت به هذه المرة . بجانب العديد من المميزات الجديدة به وسعر الهاتف علي المستوي العالمي وبعض الدول . تم عرضها بشكل تفصيلي بالمقال . أما عن موعد طرح أيفون 13 برو ماكس الوردي فهو بهذا الشهر . سبتمبر الجاري والذي يفصلنا عن موعد طرحه بضعة أيأم .
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