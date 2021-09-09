نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات iphone 13 الرسمية وسعره في السعودية وموعد إصدار ايفون 13 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات iphone 13 ، لقد أعلنت شركة أبل الرائدة في تصنيع الجوالات والأجهزة اللوحية. عن إصدار الجيل الجديد من جوالاتها ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13 ميني. حيث بعد نجاح سلسلة ايفون 12 في المبيعات قامت الشركة بالإصدار الجديد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات iphone 13 الرسمية. وسعرها في المملكة العربية السعودية وموعد طرحها بالسوق السعودي فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) وذلك في السطور التالية.

مواصفات iphone 13 الرسمية

يأتي الجوال من أبعاد طوله 146.7 ملم والعرض 71.5 ملم وسمك الجهاز 7.4 ملم. كما يزن نحو 164 جراما.

تصنيع الجوال يأتي من ظهر من نوع غوريلا بلس زجاجي. وإطار من الألومنيوم الفولاذي كعادة آبل.

يدعم الجوال جميع أنواع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

شريحة واحدة من نوع نانو sim.

تأتي شاشة جوال iphone 13 من نوع super retina xdr oled. كما تأتي بحجم 6.1 انش. بدقة 1170×2532 بكسل. وأبعادها 19.5:9. كما تأتي من نسبة الواجهة نحو 86.0%. وكثافة بيكسلات 460 بكسل في كل بوصة. و625 شمعة للسطوع . كما تأتي شاشة ايفون 13 من تردد 120 هرتز. وتأتي علي الشاشة طبقة حماية مقاومة للطلاء والزيوت والخدش وضد بصمات الإصبع.

شاشة مواصفات iphone 13 تأتي من عدة تقنيات مثل (HDR10، Dolby Vision،True-tone، تقنية التدرج اللوني الواسع، وضع حماية العين، الوضع الليلي، 16 مليون لون)

معالج قوي من Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو سداسي النواة. كما يأتي من معالج رسومي رباعي النواة من نوع apple GPU.

يأتي الجوال من ثلاث نسخ تخزينية 64 جيجا و 128 جيجا و256 جيجا بايت.

نظام تشغيل حديث من آبل IOS 14 الإصدار الرابع عشر.

إصدار بلوتوث من إصدار – 5.0, A2DP, LE. كما يدعم خاصية NFC.

USB بإصدار 2.0.

سماعات خارجية للجوال ستريو.

ألوان الجوال ( جرافيتي، أسود رمادي، ذهبي، فضي، برتقالي).

مواصفات كاميرا ايفون 13

تأتي كاميرا خلفية لجوال آيفون 13 الجديد مزدوجة الأولي الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6. وكاميرا ثانية للتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل أيضا بفتحة عدسة F/2.4. كما تدعم خاصية التصوير 4K وجودة 1080 HD. فلاش رباعي واتو فوكس ومن مميزات الكاميرا كالتالي:

وضع التصوير الليلي.

وضع التصوير الاحترافي.

تقريب رقمي.

العنوان الجغرافي.

التركيز باللمس.

تركيز الوجه والابتسامة.

وضع بانورامي.

تقنية HDR.

إعدادات ISO.

التشغيل السريع.

المؤقت الذاتي.

كما تدعم الالتقاط المستمر.

إعدادات توازن اللون الأبيض.

كما الكاميرا الأمامية من مواصفات ايفون 13. فهي أيضا كاميرا مزدوجة وتأتي الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 . وكاميرا ثانية للتصوير الزوايا الواسعة SL 3D. بدقة تصوير 4K و 1080 FHD ومن مميزات الكاميرات الأمامية كالتالي:

وضع عزل الخلفية.

تكنولوجيا HDR.

كشف الوجه والابتسامة.

المؤقت الذاتي.

مستشعرات وحماية مواصفات iphone 13

من المعروف شركة آبل بانها تهتم دائما بحماية جوالاتها من الأختراق. كما أيضا تختم بمستشعرات الحماية المدمجة في الجوال وهي كالتالي:

المستشعرات المدمجة في الجوال ( التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، التقارب، بارومتر ).

الحماية مع تقنية بصمة الوجه face id.

حماية الجوال من الغبار الماء فيأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء تصل مسافة تحت الماء 6 أمتار لمدة 30 دقيقة فقط.

بطارية ايفون 13 وسرعة الشحن

تأتي بطارية جوال مواصفات ايفون 13 من نوع ليثيوم أيون بقوة 4000 مللي أمبير مثل نظيره الأكبر ايفون 13 برو ماكس. كما تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وشحن لاسلكي بقوة 15 وات. ولكن أقل من جوال ايفون 13 برو ماكس الذي يدعم الشحن السريع بقوة 25 وات وشحن لاسلكي بقوة 20 وات.

مميزات Iphone 13

شاشة الجوال عالية الوضوح تحت أشعة الشمس.

المعالج حديث كليا من آبل Apple A14 Bionic بتكنولوجيا سداسية النواة بدقة 5 نانو متر.

مقاومة الجوال للغبار والمياه بعمق ستة أمتار لمدة نصف ساعة.

كما يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

وزن الهاتف خفيف نسبيا.

سرعة الجيل الخامس الذي يدعمها مواصفات ايفون 13 تصل سرعتها حتي 4 جيجا بايت.

سعر ايفون 13 في السعودية

من المقرر الإعلان عن الجوال رسميا من شركة آبل في شهر أكتوبر 2021 القادمة كعادة إعلان آبل السنوية. وسوف يبدأ البيع في الأسواق السعودية من شهر نوفمبر المقبل. كما سوف يصل سعر ايفون 13 في السعودية إلي 4000 ريال سعودي. كما يصل سعره في دولة الإمارات العربية المتحدة 3980 درهم إماراتي. وأيضا يطرح بالسعر العالمي 1100 دولار أمريكي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات iphone 13 الرسمية وسعره وموعد طرح ايفون 13 في السعودية نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.