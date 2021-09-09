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عمر شويل - جدة تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2021 تردد شبكي لتنزيل 1000 قناة خلال دقيقتين، تنزيل القنوات الجديدة والقديمة بعد التحديثات الأخيرة تشغل بال جميع عشاق مشاهدة التليفزيون، لذا نقدم لكم اليوم أسهل طريقة على الإطلاق لإستخدام تردد شبكي واحد يمكنك من خلاله تنزيل جميع قنوات القمر الصناعي نايل سات خلال دقائق عدة، تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2021 تردد شبكي لتنزيل 1000 قناة خلال دقيقتين.

تردد واحد لتنزيل جميع القنوات الجديدة 2021

يبحث كلاً منا وخاصة في الأونة الأخيرة عن تردد واحد شبكي لتنزيل جميع قنوات النايل سات، ولكي تتمكن من إدخال التردد الشبكي كل ما عليك هو الاتجاة إلى تركيب الجهاز عن طريق الدخول إلى جهاز الإستقبال، ومن خلال menu عبر الريموت كنترول ثم اختيار قائمة الترددات، ثم يتم النقر على زر الإضافة لإضافة التردد ويختلف لون زر الإضافة حسب نوع جهاز الإستقبال، قد يكون باللون الأخضر، الأحمر، الأصفر أو الأزرق، ويمكنك معرفة ذلك عبر الإطلاق على الأزرار الملونة في الريموت كنترول.

تردد شبكي لتنزيل 1000 قناة

أما لإضافة التردد الجديد بصيغة مختلفة عن تلك المتواجدة على جهاز الإستقبال، حتى تزداد قيمة الشبكة ليصبح تردد واحد يمنحك أقوى شبكة لتنزيل جميع قنوات القمر الصناعي نايل سات، التردد ( 11181 )، معدل الترميز ( 27499 ) والاستقطاب ( افقي \ H )، ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد صاحب هذه البيانات، ثم تأتي الخطوة الأهم وهي النقر على زر البحث والذي يختلف لونه كذلك من على الريموت كنترول، ويظهر ذلك حسب نوع جهاز الإستقبال.

تنزيل جميع قنوات النايل سات

يتم إختيار بحث وتغيير بحث عن الشبكة من غلق إلى فتح، ثم يتم تغيير نوع القناة إلى مجانية، ثم يتم النقر على OK، ثم يبدأ عملية تنزيل جميع قنوات النايل سات بالتدريج والتي تستغرق دقائق معدودة، ويصل عدد القنوات التي يتم تنزيل إلى 1000 قناة جديدة وتحديث القنوات القديمة بعد التغييرات التي حدثت مؤخراً من قبل سياسة القمر الصناعي نايل سات، تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة 2021 تردد شبكي لتنزيل 1000 قناة خلال دقيقتين.