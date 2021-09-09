نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات oppo rene 6 5G ومعرفة عيوب ومميزات هاتف اوبو رينو 6 في المقال التالي

سوف نتعرف علي سعر ومواصفات oppo rene 6 بتقنية ال5G وسنتعرف علي مميزات وعيوب الهاتف، قد أعلنت شركة اوبو مواخر عن إصدار أحدث هواتفها وهو اوبو رينو6 ووجوده في الأسواق، فهذا الإصدار يعد تكمله لسلسة اوبو رينو المنتشرة بكثرة في الأسواق وأصبحت من أفضل أنواع الهواتف، وذلك يرجع للإمكانيات التي تتميز بها هذه الفئة وتفوقها علي غيرها من باقي الفئات. سعر ومواصفات oppo rene 6 سنتعرف الآن علي مميزات وسعر ومواصفات موبايل اوبو رينو 6 وسنتعرف أيضا علي العيوب الموجودة به فيما يلي: مميزات اوبو رينو 6 G5 يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل من اندرويد وهو اندرويد 11، كما أن واجهة اوبو تأتي من أحدث تصميم وهو colorO6 11.3.

الهاتف يدعم وجود أحدث خدامات الجيل الخامس وهو الG5.

يأتي شاحن اوبو بقوة وسرعة 65 واط وهذه السرعة جيده جدا حيث أنه يتم شحن الهاتف في نصف ساعة فقط.

تتميز هواتف اوبو بجودة الكاميرا فأن اوبو رينو يمتلك تلك المميزة حيث أنه لديه كاميرا جيده الأداء. مواصفات اوبو رينو 6 G5 تأتي بطارية الهاتف بسعة 4300 مللي أمبير وهذه تعد بطارية جيدا ولا ينفذ الشاحن منها سريعا.

أن الهاتف يدعم وجود شريحتين أتصال، ولكنه لا يدعم وجود منفذ للكارت الميموري.

تأتي مساحة هاتف اوبو رينو 6 بسعة 128 جيجا رام، أيضا يوجد ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحه عدسة 2.4/F،.

أن الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم وجود ثلاث كاميرات، كما أن أعلي كاميرا فيهم تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.7/F.

الهاتف يدعم وجود وسائل عديدة للحفاظ علي الأمان والحماية ومنها مستشعر البصمة وأيضا بصمة الوجه.

يتوفر هاتف oppo rene 6 بلونين اثنين فقط وهما اللون الأسود واللون الأزرق. سعر وعيوب oppo rene 6 5G سنتعرف علي عيوب اوبو رينو 6 وهي مايلي: الهاتف لا يدعم وجود سماعات الاستيريو بعكس أن هذه الخاصية متاحة فجميع الهواتف الباقية.

لا يدعم الهاتف وجود منفذ لوضع ذاكره خارجية وهو الكارت ميموري.

أن سعر الهاتف غالي السعر جدا مثل باقي منتجات اوبو عكس أسعار منافسيها سعر هاتف oppo rene 6 5G يأتي سعر الهاتف في مصر بسعر: 8990 جنية مصري وذلك للنسخة ال128 جيجا رام.

سعر الهاتف في السعودية يأتي بسعر، 2025 ريال سعودي وذلك للذاكرة 128 جيجا. الوسوم عمر شويل - جدة سعر ومواصفات oppo rene 6 5G ومعرفة عيوب ومميزات هاتف اوبو رينو 6 error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات oppo rene 6 5G ومعرفة عيوب ومميزات هاتف اوبو رينو 6 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.