بطارية خارقة 7000.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M52 5G الجديد

تستعد خلال الفترة القليلة القادمة شركة سامسونج الكورية الجنوبية من أجل إطلاق هاتف سامسونج Galaxy M52 5G، وهو ضمن سلسلة هواتفها الذكية M، المتوسطة في السعر، حيث أنه من المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً بعد الانتهاء من عمليات التصنيع، وخاصة بعد نشر صفحة الدعم عبر موقع الشركة في الدولة الهندية العديد من التفاصيل، وأنه تم رصد ذلك الهاتف عبر الصفحة الرسمية للشركة تحت رقم طراز SM-M526B، وسوف تأتي البطارية الخاصة بالهاتف بسعة 7000 ملي أمبير وهى بطارية خارقة وفق ما نشره موقع Newsbytesap التقني.

مميزات ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M52 5G

تحاول شركة سامسونج خلال هذه المرحلة العمل على تطوير جميع هواتفها الحديثة بأحدث التقنيات الجديدة فضلاً عن تقديم سعر تنافسي كبير، وذلك في ظل منافسة قوية بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في أنحاء العالم، وبالفعل نجحت الشركة في جذب العديد من العملاء خلال الفترة الأخيرة، بسبب التحديثات والسعار الرائعة التي تناسب العديد من الفئات وخاصة المتوسطة في الدخل، وجاءت مواصفات الهاتف الجديد كما يلي:

شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة وتتمتع بجودة عالية بدقة 1080X2400 بكسل.

تصميم الهاتف مثقوب وحواف نحيفة.

يتمتع الهاتف بمستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة.

كاميرا رباعية خلفية بدقة 64 ميجا بكسل، وبه كاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابيكسل، وعدسة تصوير ماكرو، وبه مستشعر لتصوير العمق.

يتمتع الهاتف بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

معالج Snapdragon 778G من انتاج شركة كوالكوم الأمريكية.

ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11.

سعر الهاتف

كما يتميز هاتف سامسونج Galaxy M52 5G ببطارية كبيرة سعة 7000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم ذلك الهاتف الذكي خاصية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وكذلك خاصية البلوتوث، وتميز أيضاً بتقنية تحديد المواقع GPS، وبه مقبس لسماعة الرأس، ومن المتوقع أن يتم عرض الهاتف في السوق بسعر 300 دولار وهو ما يعادل 4700 جنيهاً مصرياً، وسوف يتم الكشف عن سعر الهاتف الرسمي مع موعد الإطلاق خلال الفترة القادمة