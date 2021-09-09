أحدث سيارة من مرسيدس بنز تقرأ أفكار السائق

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عمر شويل - جدة سيارة مرسيدس بنز تقرأ أفكار السائق، أعلنت شركة السيارات الشهيرة في العالم شركة مرسيدس عن سيارة جديدة تقوم بقراءة أفكار السائق حيث تعتمد على استخدام واجهة دماغ الحاسوب وتقوم بتقديم مزايا عديدة من خلال قراءة أفكار السائق عند القيادة والتشغيل، فعند نظر السائق إلى لوحة السيارة الرقمية يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي في السيارة بقراءة الأفكار في تلك اللحظة وتحديد اختيار السائق الذي يقوم بالتفكير به واختياره للتسهيل عليه وهي من المزايا الجديدة الرائعة في سيارات مرسيدس بنز.

سيارة قراءة الأفكار من مرسيدس بنز

تم إضافة ميزة الذكاء الاصطناعي لسيارة مرسيدس بنز الحديثة لكي تقوم بقراءة ما يجول بخاطر السائق فيما يخص السيارة والتشغيل والقيادة، حيث أنه عندما يفكر السائق بشيء ما وينظر إلى لوحة القيادة هنا يعمل الذكاء الاصطناعي ليختر ما يفكر به السائق سواء كان تشغيل الراديو أو زيادة السرعة أو فتح النافذة أو إغلاقها وكذلك الرد على المكالمات أو أي شيء له علاقة بالقيادة.

حيث أن جهاز BCi بالسيارة يقوم بقراءة النشاط العصبي في لحظتها من قشرة المخ، كما أنه يتم تحليل الموجات الدماغية وتحديد مناطق الضوء التي يقوم السائق بالتركيز عليها والاهتمام بها طوال الوقت، وعندما يزيد التركيز يزداد نشاط تلك الخلايا العصبية لكي تقوم السيارة باختيار ما يفكر به السائق.

تجربة واجهة دماغ الحاسوب في السيارات

تم تقديم تلك الخاصية لأول مرة في السيارات بعام 2020 الماضي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في فيجاس وكانت خاصية Vision AVTR قد حازت على إعجاب الجميع حينها، كما ويمكن لمن لم يقم بتجربتها حتى الآن ويرغب بذلك أن يقوم بحضور معرض السيارات في مدينة ميونخ IAA Mobility للقيام بتجربة واجهة دماغ الحاسوب للمرة الأولى.

تطور سيارات مرسيدس بنز

أوضحت رئيسة المبيعات في شركة مرسيدس الألمانية أن الشركة تسعى طوال الوقت في تطوير الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي فكان في عام 2018 كان الظهور الأول للمساعد الصوتي وهو Hey Mercedes وقد تمكنت الشركة من تطويره إلى أن تم إضافة شاشة MBUX Hyper screen إلى أن وصلت للتطور الحالي في إضافة خاصية قراءة الأفكار.