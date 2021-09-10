“سوبر اليد” الزمالك والأهلي حصرياً على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021/09/10 بجودة فائقة

تردد قناة أون تايم سبورت، من الكلمات التي يتم البحث عنا الآن بكثافة، لنقلها قمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد، والمؤهلة لمونديال العالم في السعودية الشهر القادم أستقبل تردد القناة الجديد عالي الجودة لمشاهدة المباراة المرتقبة بعد أن أعلنت إدارة القنوات عن نقل أشارة البث عليه اعتباراً من الخميس الأول من يوليو، تبحث دائماً قنوات أون على التحديث والتطور وتقديم أفضل شيء للمشاهدين من حيث الموضوعات الرياضية والمباريات الكبرى التي تنقلها على قنواتها، أو من خلال تحديث أدوات النقل والتحديث المستمر في أجهزت البث الرقمي وتطورها كل لحظة، لذا فقرار القناة نقل أشارة البث الجديدة اليوم يهدف إلي أرضاء متابعيها في الوطن العربي وتقديم أفضل صورة وأنقى صوت وفيما يلي التردد الجديد المعدل بداية من اليوم.

موعد مباريات اليوم على قناة أون تايم سبورت

المباراة الأهلي * الزمالك البطولة بطولة السوبر الأفريقي المؤهلة لكأس العالم لكرة اليد في السعودية أكتوبر القادم الموعد والتوقيت اليوم الجمعة الموافق 2021/09/10 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت وقناة الأهلي وقناة الزمالك

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

يعد الدوري المصري الممتاز من أقوى المسابقات في العالم العربي والقارة السمراء، فقد انطلقت النسخة الأولى منه عام 1948 ميلادي، ومنذ ذالك الوقت وهو يستقطب الملايين من المشاهدين في مصر وخارجها يتكون الدوري من 18 فريق، يتنافسون فيما بينهم للفوز باللقب الأهلي هو صاحب نصيب الأسد في الفوز باللقب برصيد 42 لقب حتى الآن.

تردد قناة أون تايم سبورت

تسعى قنوات أون تايم سبورت في الفترة القادمة، إلي الدخول بقوة في المنافسة على شراء كبرى الحقوق الرياضية في البطولات العالمية في كرة القدم، ويتم التفكير جدياً في تقديم عرض كبير لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، من أجل الفوز بحقوق نقل الكاليتشيو الموسم القادم، وكذالك التقدم بعرض لشراء الدوري الألماني لكرة القدم كي تنتقل القنوات إلي العالمية، وأخيراً استطاعت القناة شراء حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 34 24 8 2 0 21:61 40 80 2 الأهلي 34 22 10 2 0 29:72 43 76 3 بيراميدز 34 13 16 5 0 37:57 20 55 4 سموحة 34 12 18 4 0 42:55 13 54 5 المصري البورسعيدي 34 13 11 10 0 38:44 6 50 6 إنبي 34 12 13 9 0 35:39 4 49 7 الاتحاد السكندري 34 12 12 10 0 36:38 2 48 8 طلائع الجيش 34 10 12 12 0 37:41 4 42 9 المقاولون العرب 34 11 8 15 0 48:38 -10 41 10 سيراميكا كليوباترا 34 8 15 11 0 46:41 -5 39 11 مصر المقاصة 34 10 8 16 0 55:37 -18 38 12 الجونة 34 8 14 12 0 43:36 -7 38 13 الإسماعيلي 34 10 11 13 0 44:42 -2 38 (-3) 14 غزل المحلة 34 7 14 13 0 47:28 -19 35 15 البنك الأهلي 34 6 17 11 0 44:39 -5 35 16 وادي دجلة 34 5 15 14 0 40:31 -9 30 17 الانتاج الحربي 34 5 13 16 0 62:37 -25 28 18 أسوان 34 6 9 19 0 61:29 -32 27

طريقة ضبط قنوات أون تايم سبورت

تردد الجديد لقنوات أون على نايل سات