سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس iphone 13 Pro Max في مصر والسعودية

سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس، يتصدر محركات بحث جوجل في الأيام الماضية باعتباره الإصدار المنتظر من أيفون خلال الفترة القادمة، حيث يسعى الجميع لمعرفة التعديلات التي سوف تضيفها أيفون على إصدارها الأحدث، في سلسلتها أيفون 13، وتتميز أيفون في تطلعها الدائم نحو التحديث والتجديد في موديلاتها المختلفة، وخاصةً مجموعتها المميزة من أيفون 13، وتكتسب أيفون ثقة الكثير في مختلف الأسواق بسبب تميز هواتفها، وإمكانياتها، جدير بالذكر أن أيفون شركة أمريكية استطعت أن تتوغل داخل سوق الشرق الأوسط ، والسوق العربي بخطوات ثابتة وواثقة.

سعر ومواصفات أيفون 13 برو ماكس

أيفون 13 السلسلة الأحدث من أيفون التي أصدرت منها العديد الموديلات وها هو الإصدار الأحدث لها سوف يتم إصداره في خلال الشهر القادم كما أعلنت إدارة المبيعات بالشركة، ويتميز أيفون 13 برو ماكس بالعديد من المميزات التي سنتعرف عليها فيما يلي:

يتميز الهاتف بشاشة زجاجية قوية تتحمل الصدمات من نوع LTPO OLED، بضمان من شركة سامسونج العالمية.

يأتي أيفون 13 برو ماكس بميزة بصمة الوجه، بالإضافة لقدرته على دعم شبكة الجيل الخامس.

ماكس بميزة بصمة الوجه، بالإضافة لقدرته على دعم شبكة الجيل الخامس. يأتي الهاتف بوزن وحجم مناسب لمسكه بيد واحدة، والتحكم فيه فوزنه لا يتعدى 228جرام، وبأبعاد متناسقة 78.1*160.8*7.4 ملم.

هناك إصدارين من الجهاز حسب البلد الموزع له فهناك منه ما يدعم شريحة اتصال واحدة، وهناك ما يدعم شريحتين.

الهاتف مصنوع من الزجاج المقاوم للصدمات من الأمام والخلف إضافة إلى إطار بالجانب من الفولاذ.

الهاتف مقاوم للماء فيمكن استخدام تحت عمق أكثر من 5 أمتار تحت الماء ولكن لا يترك لفترة طويلة أسفل الماء لفترة طويلة.

يتميز الهاتف بمقاومته للأتربة.

يدعم الهاتف خاصية الدفع الإلكتروني.

الهاتف يأتي بسعة تحميل كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت الإصدار الثالث والأخير منه، والإصدار الثاني من الهاتف تبلغ سعته 256 جيجا بايت، وسعة 128 جيجابايت هي أقل سعة متاحة من إصدارات أيفون 13 برو ماكس.

يتميز الهاتف باحتوائه على عازل للضوضاء عن إجراء المكالمات وذلك من خلال سماعة ثانوية.

متاح من الهاتف في إصدار الجديد المنتظر إطلاقه في أكتوبر 2021 العديد من الألوان فمنه الفضي، والأبيض، والأسود، والأزرق إضافة إلى اللون الذهبي.

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس

كما ذكرنا سابقاً أن الهاتف سوف يتم إصداره بثلاث إصدارات بمساحات مختلفة، وعن سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس مساحة 128، يتوقع المختصين الأسعار الآتية في مختلف الأسواق العربية: