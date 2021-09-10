نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل %35 على جوالات هواوي وسامسونج وقسط 40 ريال ضمن عروض جرير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل % 35 على جوالات هواوي وسامسونج أو قسط 40 ريال ضمن عروض مكتبة جرير 2021، تقدم مكتبة جرير المتواجدة في كافة أنحاء المملكة مجموعة رائعة من التخفيضات، وقد تم الإعلان عن هذه التخفيضات الرائعة مؤخراً والتي تجاوزت % 35 على جوالات سامسونج وهواوي أحدث الموديلات، كما يمكنك الإستفادة بالتقسيط الشهري ودفع مبلغ شهري يبدأ من 40 ريال فقط، تخفيض مذهل % 35 على جوالات هواوي وسامسونج وقسط 40 ريال ضمن عروض مكتبة جرير 2021.

تخفيض مذهل % 35 على جوالات هواوي

يتوفر جوال هواوي HUAWEI NOVA 7 CRUSH اللون GREEN مع 128 جيجا بايت، البطارية 4200 mAH السعر الأن ضمن العرض 879 ريال، بدلاً من 1149 ريال وتخفيض بنسبة % 24، كما يمكنك التمتع بخاصية التقسيط ودفع مبلغ شهري 40 ريال فقط، كما يتوفر جوال هواوي HUAWEI P 40 اللون BLACK CERAMIC مع 512 جيجا بايت، البطارية 4200 mAH السعر ضمن العرض 4319 ريال، بدلاً من 4799 ريال وتخفيض بنسبة % 10، كما يمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 200 ريال فقط، كما يتوفر جوال هواوي HUAWEI Y9A SPCE اللون SILVER مع 128 جيجا بايت، البطارية 4200 mAH السعر ضمن العرض الخاص 1099 ريال، كما يمكنك تقسيط المبلغ عن طريق دفع قسط شهري 50 ريال فقط.

تخفيض % 35 على جوالات سامسونج

يتوفر جوال سامسونج GALAXY S21 اللون WHITE & BLUE مع 256 جيجا بايت، البطارية 4000 mAH والسعر ضمن العرض 2999 ريال، بدلاً من 3549 ريال وتخفيض بنسبة % 16، كما يمكنك التمتع بخدمة التقسيط الشهري عن طريق دفع مبلغ شهري 139 ريال فقط، كما يتوفر جوال سامسونج GALAXY S10 ULTRA اللون WHITE & BALCK مع 128 جيجا بايت، بطارية 5000 mAH والسعر ضمن العرض 3299 ريال، بدلاً من 5039 ريال تخفيض 1740 ريال، خفض بنسبة % 35، كما يمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 153 ريال فقط.

تخفيض % 30 على موديلات سامسونج

يتوفر جوال سامسونج GALAXY A21 PLUS اللون SILVER & BLACK & BLUE، مع 256 جيجا بايت والبطارية 4000 mAH، والسعر ضمن العرض الأن 3799 ريال بدلاً من 4199 ريال تخفيض بنسبة % 10، كما يمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 176 ريال فقط، كما يتوفر جوال GALAXY S21 ULTRA اللون BLACK مع 256 جيجا بايت، البطارية 5000 mAH والسعر 4599 ريال ضمن العرض، بدلاً من 5399 ريال بتخفيض 800 ريال وخفض بنسبة % 15، ويمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 213 ريال فقط.

يتوفر جوال سامسونج GALAXY NT20 اللون GREEN مع 256 جيجا بايت، البطارية 4000 mAH والسعر 2799 ريال فقط ضمن العرض، بدلاً من 3999 ريال بخصم يصل إلى 1200 ريال، تخفيض بنسبة % 30 كما يمكنك تقسيط المبلغ عن طريق دفع مبلغ 129 ريال شهرياً، كما يتوفر جوال سامسونج GALAXY S20 FE اللون وردي مع 128 جيجا بايت، البطارية 4500 mAH والسعر 2149 ريال فقط ضمن العرض، بدلاً من 2999 ريال وتخفيض 850 ريال بنسبة خصم % 28، ويمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ 99 ريال شهرياً فقط.

وهذه هي مجموعتنا التي نم طرحها في الأسواق السعودية ضمن سلسلة تخفيضات الجوالات المُقامة الأن، ومنها جوالات سامسونج وهواوي وهم الأكثر مبيعاً في الأونة الأخيرة، فئة A و فئة S، وجوالات هواوي فئات P و Y و NOVA، سارع الأن وإغتنم فرصة عروض وتخفيضات لن تتكرر من مكتبة جرير صاحبة الفروع الأكثر في كافة أنحاء المملكة، وتخفيض سيتجاوز 1200 ريال على الجوال الواحد، تخفيض مذهل % 35 على جوالات هواوي وسامسونج وقسط 40 ريال ضمن عروض مكتبة جرير 2021.