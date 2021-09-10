رقم خدمة عملاء اورنج للتحدث مع خدمة العملاء والشكاوى

رقم خدمة عملاء اورنج ، يبحث الكثير من عملاء شركة أورانج عن أرقام خدمة العملاء لأورانج التي تتيحها الشركة للعملاء اسم يتم التعامل من خلاله والتواصل لتقديم الاستفسارات وتوجيه المشكلات التي تواجه العملاء، حيث تقدم شركة أورانج لعملائها الكثير من الخدمات المختلفة التي تسهل على العملاء الوقت والجهد، لذلك نوضح من خلال هذا المقال أرقام خدمة العملاء لأورنج للتحدث من خدمة العملاء وتقديم الاستفسارات المتعلقة بخدمات الشركة.

رقم خدمة عملاء اورنج

اعمل شركة أورانج دائما على توفير كافة احتياجات العملاء من خلال تقديم الخدمات المتنوعة بطريقة سهلة، كما توفر أكثر من رقم خاص بخدمة العملاء يتم التواصل من خلاله سواء للعملاء أو الشركات أو غيرها، وتتمثل هذه الأرقام فيما يلي.

للتحدث مع خدمة عملاء اورنج

رقم خدمة عملاء أورانج 110 حيث يتم التواصل من خلال هذا الرقم عبر أي رقم أورانج.

الخط الساخن الخاص بشركة أورانج عبر الرقم 16110 ويتم التواصل من خلاله عبر التليفون الأرضي أو من خلال أي موبايل.

بالنسبة لأصحاب الشركات والأعمال فتوفر شركة أورانج التواصل من خلال الرقم 250.

بالنسبة للعملاء الجدد يمكن التواصل مع خدمة عملاء شركة أورانج من خلال الاتصال على الرقم 333.

رقم خدمة عملاء اورنج DSL

كما توفر شركة أورانج أرقام خاصة بخدمة العملاء DSL وذلك لتقديم الاستفسارات والأسئلة حول خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة أورانج، وذلك من خلال التواصل عبر الأرقام التالية.

يتم التواصل مع الدعم الفني الخاص بـ أورانج DSL من خلال الاتصال على الرقم 111.

رقم خدمة عملاء اورنج للشكاوى

التواصل مع خدمت عملاء شركة أورانج لتقديم الاستفسارات المختلفة من خلال أي موبايل أو خط أرضي عبر الرقم 16333.

كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة أورانج عبر الإنترنت لكي يتم تقديم الأسئلة وطرح المشاكل المختلفة التي تواجه العملاء.

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