اورنج DSL.. معرفة استهلاك باقة النت وطريقة شراء باقة إضافية ودفع فاتورة اورنج

اورنج DSL من أقوى الخدمات التي تقدم عروضًا رائعة لكل العملاء فيما يخص الهواتف والإنترنت المنزلي، وقد قامت الشركة بطرح آليات جديدة لجذب متابعيها من خلال خدمات “هوم أورانج” التي فيها يحصل المستخدم على 100 ميجا وهذا في ظل الانتشار الهائل للشبكات والسرعة التي حظيت بها التكنولوجيا الرقمية.

اورنج DSL

شركة اورنج قامت بطرح باقات Orange DSL الجديدة بسرعات مختلفة للأنترنت المنزلي، كما تقدم اورنج خصومات على الباقات الخاصة بالأنترنت المنزلي في ضل الطروف الراهنة، والتي تسببت في بقاء العملاء فترات أطول بالمنزل واحتياجهم أكثر لخدمات الانترنت، كما زودت الشركة سرعات التحميل مجاناً.

شراء باقة اضافية اورنج DSL

عملت شركة أورانج على السير مع الثورة الهائلة في مجال التطور في سعة التحميل الخاصة بشبكاتها لتلائم كل الأفراد المشتركين معها وقدمت خصومات هائلة على الإنترنت الخاص بالمنزل لحث الناس على الاشتراك وتسهيلًا عليهم بسبب تفشي وباء كورونا ومن المبادرات القوية لأورانج زيادة القوة التحميلة إلى 20% مجانا لكل خطوطها وأجهزة النت وهذا العرض يظل مفتوحا ثلاثة أشهر إضافية من باقة (Home Internet 150) للإنترنت المنزلي.

دفع فاتورة اورنج DSL

يقوم المستخدم بالاشتراك أو دفع الفاتورة الخاصة به من خلال عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

لابد وأن يكون مشتركًا في باقات أورانج إما للمحمول أو للمنزل.

إن لم يستطع المستخدم استعمال خطه أو رمزه في تسجيل الدخول لابد وأن يتوجه للفرع القريب منه والتابع للشركة.

لابد أن يتصل على رقم Orange DSL التالي 16333 وسيتم تشغيل النت وسداد الفاتورة الخاصة به أو الدفع في المركز المقدم للخدمة.

سيتم سداد الفاتورة الخاصة به واختيار النظام الذي يريد التجديد عليه ولو كان مستخدمًا جديدًا سيتم تفعيل اشتراكه خلال 14 يوم من تاريخه.

معرفة استهلاك باقة النت اورنج DSL