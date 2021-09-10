أَجدَد تردد قناة dw عربية الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تردد قناة DW الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية بجودة HD. نستعرضه معكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيت تعتبر قناة dw من أبرز القنوات المتخصصة في بث المحتوى التليفزيوني الإخباري بشكل دائم طوال الوقت، وعلى مدار 24 ساعة، إذ تصنف القناة ضمن القنوات الإخبارية التي تهتم بتقديم كافة الأخبار المتنوعة على المستوى العالمي والوطن العربي، فهى تقدم النشرات الإخبارية التي تتناول مقتطفات حول الأحداث الشائعة والرائجة في البلدان العربية ومختلف دول العالم، وتعرض القناة باقة متميزة من البرامج الإخبارية في شتى المجالات.

تردد قناة dw

قناة dw عربية، تقدم محتواها التليفزيوني باللغة العربية. فهى تتبع شبكتها الألمانية التي تبث محتوى متعلق بالشئون السياسية والإقتصادية والترفيهية المتنوعة لمختلف البلدان الألمانية. وفي السياق ذاته تطورت الشبكة وأنشئت قناة موجهة للوطن العربي باللغة العربية، مما لاقى ذلك إستحسان الكثير من المشاهدين في بلدان الشرق الأوسط. وفي غضون ذلك تعرض قناة dw عربية محتواها الإخباري بشكل مبسط وبكل حيادية دون التحيز لفئة معينة أو التعصب لمصالح شخصية. وقد يهمك التعرف أيضًا على تردد قناة العربية الحديد الجديد 2021 والتي تهتم أيضًا بعرض النشرات والبرامج الإخبارية المتنوعة.

تردد قناة dw عربية الجديد 2021

تأسست قناة dw الأم خلال عام 1953 في ألمانيا، ومنذ نشأتها وكانت من أبرز القنوات الإخبارية المتخصصة. فكانت تعرض محتواها الإخباري باللغة الألمانية، ومع مرور الوقت كثُر عدد مشاهديها في البلدان العربية، فأنشئت قناة أخرى مخصصة باللغة العربية. ومنذ إنطلاق قناة dw عربية وهى تقدم عدة برامج متنوعة وهادفة تناقش من خلالها القضايا المختلفة في العالم العربي. وكان من أبرز هذه البرامج، برنامج العقيدة والحياة، وبرنامج المستقبل الآن، وبرنامج بتوقيت برلين، وأيضًا برنامج جعفر توك الشهير على منصات التواصل الإجتماعي.

تردد قناة DW الجديد 2021 نايل سات HD

القمر الصناعي نايل سات التردد 11137 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة dw على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12111 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/4 الجودة HD

تردد قناة دي دبليو dw على هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 11045 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة SD

تردد قناة DW على قمر أسترا