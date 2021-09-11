أيفون 13 برو Max الجديد بالأسواق وما هي مواصفات وسعر الأيفون الوردي 13

أيفون 13 برو Max الجديد من شركة أبل العالمية يطرح بالأسواق . ما هي المواصفات القوية التي وضعت علي أيفون تلك المرة . أيفون 13 برو ماكس الوردي يتمتع هذه المرة بشاشة مصنعة من خامات قوية جداً . ذلك بجانب أن المعالج الرسومي بالهاتف تم تحسينه لصل لمعدل سداسي النواة . كذلك يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس بلون مميز لأول مرة من أبل وهو اللون الوردي . ذلك بجانب خمسة ألوان أخري مع هذا اللون . كما يتمتع هاتف أيفون 13 برو Max هذه المرة بمساحات تخزين متعددة . ذلك بجانب سعر أيفون 13 برو ماكس المميز والذي سيكون في متناول الجميع علي مستوي العالم .

أيفون 13 برو ماكس الجديد وتصريحات أبل العالمية عن النسخة الجديدة من أيفون

أيفون 13 برو Max الجديد صرحت أبل عنه قبل أيام قليلة من خلال ألتويته بحسابها الرسمي علي تويتر . حث قالت عن أيفون الجديد أنها بكل فخر صنعت هذا الهاتف بإضافة المواصفات المميزة جداً التي منها العديد لم يضاف سابقاً . كذلك أيفون 13 برو ماكس الوردي شاشته مميزة هذه المرة التي صنعت من زجاج الياقوت القوي ضد الخدوش والصدمات القوية . كما أن أيفون الجديد يطرح بسعر أقل من النسخ المصنعة قبل ذلك . بالإضافة إلي تم تصنيع وتحسين الخاصية المميزة PROMOTION 120 المضافة في أيفون . ذلك بجانب مساحات الهاتف التي تبدأ بمساحة 512GB وهي مساحة أكبر مما سبق .

جوال أيفون 13 برو ماكس والمواصفات المتعددة له

تم تحسين وإضافة العديد من الخصائص علي خاصية اللمس في أيفون . يتميز أيفون 13 برو ماكس هذه المرة بكاميرا بحجم أصغر من نسخ أيفون السابقة . كما أن أيفون الجديد تم وضع تقنية حديثه في المستشعر وهي LIDAR . ذلك بجانب تمتع أيفون بدعمه لكافة شبكات الاتصال من 2G إلي جيل 5G . كذلك هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح داعماً للشريحة السريعة بفضل تقنية A15 BIONIC . الترقية المطورة التي تمت علي الماسح الضوئي لرفع معدله إلي 6.1 مع تقنية SUPER RETINA OLED . لأول مرة يتم تصنيع شاشة الهاتف من الزجاج الياقوت القوي وهو مضاد للخدوش والصدمات القوية . كما أن المستشعر تم تحسينه وترقيته إلي درجة 120 هرتز وتعتبر الأعلى في كافة منتجات أيفون . تلك المواصفات بجانب التقنية الرائعة المضافة لكاميرا أيفون وهي تقنية 8K لتصوير الفيديوهات .

الأيفون الوردي 13 اللون المميز بجانب خمسة ألوان أخري

يطرح هاتف أيفون باللون الوردي لأول مرة من أبل .

كما بجانب ذلك اللون يطرح باللون الملكي وهو اللون الأسود .

يأتي أيفون 13 برو Max الجديد باللون الجاذب للأنظار وهو اللون الأحمر .

باللون الجاذب للأنظار وهو اللون الأحمر . كذلك لا غني عن اللون المعشوق من مستخدمي أيفون وهو اللون الأزرق الداكن .

يأتي اللون الخامس من أبل المميز جداً وهو اللون الذهبي .

تلك الألوان الخمسة من أيفون بجانب اللون السادس الأخضر الليلي .

أيفون 13 برو ماكس الوردي سيلاقي أعجاب العديد من مستخدمي أيفون بالإضافة للخمسة ألوان الأخري المميزة .

سيلاقي أعجاب العديد من مستخدمي أيفون بالإضافة للخمسة ألوان الأخري المميزة . حرصت أبل هذه المرة علي زيادة الألوان لترك مساحة الاختيار لمستخدمي هواتف أيفون .

IPHONE 13 PRO MAX ومواصفات أخري مميزة بالهاتف

تلك المميزات المشار أليها سابقاً بجانب العديد من المواصفات الأخري في أيفون . يطرح جوال أيفون 13 برو ماكس الوردي بالأسواق مقارباً لشكل النسخة السابقة أيفون 13 . كما يأتي الهاتف بأبعاد طول 160.8 وأبعاد العرض 87.1 وأبعاد العمق 7.5 ملم . كذلك حرصت أبل أن يكون أيفون 13 برو ماكس حجم شاشته أكبر حيث تحتل 87.4 من مساحة الهاتف . تلك المواصفات بجانب تقنية مميزة وضعت بشاشة الهاتف لأول مرة وهي SUPER RETINA OLED . بجانب التقنية المحسنة الموضوعة بشاشة الهاتف وهي تقنية حصرية لشركة أبل وهي IB . يطرح هاتف أيفون بمقاييس الشاشة 2532*1170 بتناسق كل نقطة بالشاشة بمقاييس 19.5.9 .

جوال أيفون 13 برو ماكس ومميزاته الجديدة

التقنية الجديدة التي وضعت بشاشة الهاتف وهي تقنية OLIOPHOBIC .

تتمتع خاصية اللمس بالهاتف علي خصائص عديدة بمجرد استخدام الهاتف يتعرف عليها المستخدم .

كذلك هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يحتوي علي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

يحتوي علي تقنيات DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . خاصية الاستشعار في أيفون هذه المرة تحتوي علي خصائص التقارب ، التسارع ، البوصلة ، البارومتر .

تلك المميزات بجانب الميزة الرائعة في أيفون 13 برو ماكس وهي ميزة التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .

وهي ميزة التعرف علي وجه المستخدم FACE ID . المعالج الرسومي الخاص بهاتف أيفون الجديد تم ترقيته وتحسين ليصل لمعدل سداسي النواة ووضع تقنية GPU به .

تم تصنيع الهاتف هذه المرة بوضع تقنية جديدة من أبل وهي تقنية APPLE GPU .

المساحات المتعددة في الأيفون الوردي 13 في النسخة الجديدة

يطرح أيفون الجديد بثلاث مساحات مختلفة أولها 512GB ومساحة ذاكرة عشوائية 6GB . مساحة التخزين الثانية في أيفون 13 برو ماكس الوردي 256GB ومساحة ذاكرة عشوائية 6GB . كما يأتي الهاتف بمساحة تخزين ثالثة وهي مساحة 128GB ومساحة ذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحات الثلاثة المطروحة من شركة أبل لكي ما يتم اختيار ما يناسب المستخدمين .

قيمة سعر أيفون 13 برو ماكس المحدد للهاتف بالسعر العالمي وبعض الدول

سعر أيفون 13 برو ماكس المحدد علي مستوي العالم 1055 دولار أمريكي .

المحدد علي مستوي العالم 1055 دولار أمريكي . كما تم تحديد سعر الهاتف الجديد في المملكة العربية السعودية بسعر 5500 ريال سعودي .

كذلك السعر الخاص بالهاتف في جمهورية مصر العربية بسعر 25500 جنيه مصري .

أما السعر الخاص بالهاتف في دولة الإمارات العربية المتحدة 5800 درهم إماراتي .

تلك الأسعار المعلنة تتحدد في كل دولة علي حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بعملة الدولة .

تمتع هاتف IPHONE 13 PRO MAX بمميزات أخيرة

خاصية الصوت في أيفون STERIO تم وضع تحسينات أخري عليها . يتمتع هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي بخاصية NFC التي يدعمها . كما أن أيفون الجديد به خاصية رائعة وهي خاصية منع الضوضاء المحيطة . كذلك هاتف IPHONE 13 PRO MAX يقاوم الماء تحت عمق 6 متر لمدة نصف ساعة . كما أيفون الجديد يقاوم أيضاً الغبار الجوي مهما كانت كثافته في الجو . يأتي الهاتف الجديد مصنعاً من خامة الفولاذ لواجهة الهاتف وخلفيته وهي مادة قوية مقاومة للصدأ .

أيفون 13 برو Max الجديد وهذه كانت المواصفات العديدة التي تم وضعها في الهاتف الجديد . ذلك بجانب الأسعار المعلنة سواء علي المستوي العالمي أو بعض الدول التي ستكون في متناول الجميع . كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الجديد بستة ألوان مميزة جداً ليختار المستخدم ما يناسبه من ألوان . مع المساحات الثلاثة المختلفة في أيفون 13 برو ماكس الجديد . وفيما يخص موعد طرح الهاتف فهو شهر سبتمبر الجاري .