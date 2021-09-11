موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire وكيفية شحن الجواهر ” بدون فيزا “

دائما هناك الكثير من عشاق شحن جواهر فري فاير تبحث بشكل كبير عبر محركات البحث على الإنترنت عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة شرعية وسليمة ومضمونه دون تعرض الحساب للخطر الحظر، حيث أن الموقع التي تعمل على اختراق اللعبة لشحن جواهر فري فاير مجانا أو اختراق الألعاب الأونلاين الأخرى تؤذي بشكل كبير جميع الشركات المصنعة لهذه الألعاب حيث تخسر هذه الشركات الكثير من الأموال العديدة يوميا، لهذا نجد المسؤولين عن الألعاب تقوم بشكل دوري بفحص الحساب التي تستخدم طرق مخالفة لسياسة اللعبة وهذا الأمر خاص بالأشخاص الذين يستخدمون مواقع الاختراق، والأمر المهم أن استخدام طرق لاختراق اللعبة أو القيام باستخدام طريق شحن جواهر فري فاير مجانا سوف يعرض حساب الشخص المستخدم لهذه النوع من الغش إلى الإغلاق، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني الطريقة الرسمية والشرعية لشحن حسابك داخل لعبة فري فاير بالجواهر.

موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire – Shop2game

تعتبر لعبة Free Fire و Free Fire MaX واحدة من أفضل ألعاب الباتل رويال والقتال الإلكترونية وأشهرهم على الإطلاق والتي يستمتع باستخدامها ملايين الأشخاص حول العالم، وتبدأ لعبة فري فاير حيث يتم جمع 50 لاعب على مان طائرة واحدة وإنزال اللاعب في جزيرة مهجورة ومعه على نفس الجزيرة باقي اللاعبين، ومن هنا يبدأ كل لاعب باستعمال الخريطة التي توفرها اللعبة له للوصول إلى مكان المخيمات أو المنازل التي يمكن الاختباء فيها لقنص اللاعبين الآخرين، وأيضا سوف يجد اللاعب في هذه المنازل مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات وغيرها من الأشياء المهمة والضرورية والتي تساعده على قتل الأعداء والبقاء حيا، كما يمكنه استخدام جواهر فري فاير لشراء أفضل وأهم الأسلحة والملابس المميزة، لهذا من الضروري أن يقوم اللاعب بشحن حسابه بالجواهر من خلال الطرق المختلفة لشحن جواهر فري فاير ومن أهم هذه المواقع هو موقع Shop2game وكذلك يستطيع اللاعب استخدام موقع Oonoo website أو استخدام رصيد فودافون كاش لشحن جواهر فري فاير، وهذا لكي يصل إلى مستوى الاحتراف في هذه اللعبة الأسطورية.

شحن جواهر فري فاير من خلال فودافوان کاش

يستطيع اللاعب شحن حسابه بجواهر فري فاير من فودافوان کاش بسهولة، كل ما يجب فعله إتباع الخطوات التالية وهي:

استخدم هاتفك المحمول وقم بكتابة هذا الكود #100*9* والذي يبدأ برمز النجمة أولا ثم باقي الأرقام كما هو مكتوب. سوف تظهر لك مجموعة من عروض وكميات الجواهر حدد القيمة التي تريد شحنها من الجواهر. يجب إدخال كلمة المرور الخاصة بمحفظة فودافون كاش ثم اضغط ( أوافق ). سوف تصلك رسالة بعنوان (VF- CASH) بها بيانات فيزا افتراضية للاستخدام لمرة واحدة بها رقم كود التأمين وتاريخ الانتهاء. هنا يجب الدخول على متجر Google Play. من القائمة الرئيسة لمتجر جوجل بلاى اختيار طرق الدفع. هنا يجب إختيار إضافة بطاقة ائتمان. يجب إدخال بيانات الفيزا الافتراضية وهي عبارة عن رقم الفيزا المكون من 16 رقم ورقم كود CVV وتاريخ الانتهاء التي تجدهم في رسالة فودافون كاش (VF- CASH) ثم اضغط على حفظ. أخيرا قم بالدخول على متجر لعبة Free Fire ومن خلال خانة شراء الجواهر قم بشراء الجواهر قم بتحديدها مسبقا.

فيديو خطوات شحن جواهر فري فاير من خلال رصيد فودافون كاش