نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات هاتف فيفو برو اكس70 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات هاتف فيفو برو اكس70 تعد شركة فيفو من أحد اكبر الشركات الرائدة حاليا في مجال التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات، وهى شركة صينية تابعة لمجموعة بى بى كى اليكترونيك التي تتخصص في صناعة الهاتف الذكي وجميع الاكسسوار الخاصة بالهواتف، ويرجع تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 2009 بمدينة دونغ غوان، وتعد تلك الشركة احد اكبر واهم الشركات في صناعة الهواتف الذكية خلال الآونة الأخيرة كما انها تمكنت من رفع مستوى وحد البيع الخاص بها، وتمكنت من خوض عدد من الأسواق العالمية والمحلية وكذلك العربية.

مواصفات هاتف فيفو الجديد +vivo X70 Pro

بعدما أعلنت شركة فيفو عن قيامها بإطلاق هاتفها الجديد +vivo X70 Pro وبات الجميع متلهفا لرؤية هذا الهاتف الذكي وكما هو معروف عن الشركة انها تقوم بمنافسة الماركات العالمية في مختلف انحاء العالم وبالتالي كان متوقعا ان الهاتف الجديد سوف يحمل العديد من المواصفات التي تعمل بمثابة عامل جذب يكثر من تهافت الراغبين في اقتناء هاتف إليها، أما عن مواصفات الهاتف الجديد والذي تميز:

بمظهره النحيف الأنيق، وشاشته ذات حجم 6.56 بوصة من مادة Super AMOLED

كما ان الهاتف مزود ب5 كاميرات ذات دقة 50 ميجا بيكسل لكلا منها، ومزودة بمستشعرات دقتها 48 ميجا بيكسل سوف تشعر كأنك تمتلك كاميرا ديجيتال بين يديك تساعدك على التقاط الصور الخلابة والمميزة وتصوير مقاطع الفيديو التي ترغب بها.

كما ان الهاتف متوفر بأكثر من لون ويمكنك اختيار اللون الذي تفضله من الأزرق او البرتقالي او الأسود، كما انه متوفر بمساحتين 128 او 256 جيجا بايت يمكنك اختيار الأمثل والمناسب لك، وقوة البطارية 4500 امبير.

أسعار هاتف فيفو الجديد +vivo X70 Pro

أما عن السعر المعروض به الهاتف في السوق العربي والمحلى فحتى تلك اللحظة لم يتقرر السعر الخاص به بعد إلا أنه من المتوقع إلا تزيد قيمته عن 549 دولار امريكي وهو ما يقارب الالفين ريال سعودي بما يعادل 8600 جنيه في السوق المصري.