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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد أكواد شحن جواهر فري فاير free fire 2021 والحصول على آلاف الألماس في المقال التالي
تتعدد طرق شحن جواهر فري فاير من أجل توفير آلاف الألماس بشكل فوري وتلقائي للاعبين، لاستخدامها في الحصول على العناصر الأساسية من متجر اللعبة، مثل الأسلحة بأنواعها المختلفة ومتعددة المهام، التي تم إضافة المزيد منها، مثل سلاح الرفراف فائق الدقة في التصويب، بالإضافة إلى السكنات والحزم والملابس والرقصات، فيوجد طرق شحن مدفوعة وهي أكثر شرعية وضمانًا، بالإضافة إلى وجود طرق مجانية من خل المشاركة في الأحداث والمسابقات والهدايا والمكافآت والجوائز، بخلاف استرداد أكواد اللعبة واستبدالها بعديد الجواهر.
- شحن جواهر فري فاير عبر الموقع الرسمي
- تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game.
- اختيار طريقة الشحن وطريقة الدفع الإلكتروني.
- اختيار شحن لعبة فري فاير.
- كتابة رقم الآي دي الخاص بمعرف اللاعب.
- اختيار عدد الشدات التي يحتاجها اللاعب.
- وجود رصيد مالي يغطي قيمة الـ uc.
- الضغط على موافق.
جديد أكواد جواهر فري فاير
- كود رمز استرداد فري فاير: FFBC2T35EPWZ
- كود رقصة العرش: BOOY AHAG S18F
- كود رقصة العرش 2: FFJI LMYK YE6L
- كود رقصة العرش 3: D4G1 D33S D5D4
- كود غير مستعمل: Y7PS 1HR6 23H4
- كود غير مستعمل: E7SK E1R6 31H1
- كود غير مستعمل: D4G1 D33S D5D4
- كود غير مستعمل: X90B 1SD6 WSFW
- كود غير مستعمل: Y76S 1LR6 56L1
- كود سكار تيتان فري فاير: D4G1 D33S D5D4
- كود سكار تيتان 2: Y7KS 1ER6 23H1
المشاركة في مسابقات free fire
جدير بالذكر أن أكواد جواهر فري فاير، لابد أن تكون سارية الصلاحية، حتى يتم الاستفادة منها واستبدالها بالجواهر اللازمة، ولابد أيضًا أن تكون مكون من 16 رقمًا وحرفًا ورمزًا مختلفًا، مع إمكانية المشاركة في مسابقات اللعبة المختلفة التي تطرحها من الحين للآخر، والتي توفر آلاف الجواهر كهدايا للفائزين، فمثلاً حدث عجلة الربيع الذي انتهت فعالياته قبل أيام، كان يوفر للمشاركين والفائزين الحصول على ما يعادل 10 آلاف جوهرة، يتم شحنها بشكل تلقائي للرصيد، وهو ما توفر أيضًا في فعاليات كأس كلاش سكواد الذي شارك فيه آلاف اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وبطولة البطل العربي.
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