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عمر شويل - جدة كيفية تحقيق ربح حقيقي يومياً من الإنترنت بطريقة مضمونة وبدون مجهود، يبحث كل شخص محب لاستثمار الوقت في كسب المال إلى الاطلاع على طرق جديدة ومبتكرة للربح من الإنترنت. حيث يهدر معظمنا الكثير من الساعات يومياً في مشاهدة الفيديوهات وتصفح مواقع التواصل الإجتماعي دون جدوى، ونقوم عادة بالدخول على الإنترنت لمتابعة آخر الأخبار وأحدث التطورات العالمية أو ممارسة الألعاب ومراسلة الأصدقاء. يمكنك اقتطاع جزء من الساعات اليومية التي تقضيها على الإنترنت واستغلاله في تحقيق ربح يومي؛ بحيث يمكنك من خلاله زيادة دخلك الشهري بطريقة مضمونة.

كيفية تحقيق ربح حقيقي من الإنترنت

هناك ثلاثة خطوات فقط عليك تنفيذها لكي تتمكن من ربح دولارات حقيقية من الإنترنت بطريقة مضمونة 100%، الشرح التالي للمبتدئين الذين رغبون في تحقيق ولو دولارات بسيطة بدون مجهود لزيادة الدخل الشهري. سوف نقوم بتجميع رأس مال بسيط عن طريق مواقع الضغط على الإعلانات، عليك أولاً الإستعانة بالجوال أو جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك واستخدام أي منها لتنفيذ المهام البسيطة وتجميع الدولارات.

دقائق معدودة تقضيها على مواقع الربح من الضغط على الإعلانات يمكنك من خلالها تحقيق 3 دولارات على الأقل، لتحصل في نهاية الشهر على مبلغ 90 دولار تزيد من دخلك الشهري. نتناول اليوم طريقة تسجيل حساب مجاني على مواقع الربح من النقر على الإعلانات مثل موقع ATICLIX ثم تحقيق الربح اليومي، كل ما عليك هو الدخول إلى الموقع وهناك طرق عدة للربح عن طريق هذا الموقع أكثرهم شيوعاً هي الضغط على الإعلانات لتحقيق الربح، ولإنشاء حساب مجاني في موقع ATICLIX يتم النقر على Register ثم إدخال الإسم بالكامل، إسم المستخدم، البريد الإلكتروني ثم تعيين كلمة المرور وإختيار وسيلة سحب الأموال.

الربح من الضغط على الإعلانات

عليك الإجابة على الأسئلة لكي تتمكن من إسترجاع حسابك في حالة فقدانه، وهناك عدة طرق لسحب الأموال منها PayPal يتم إختيار الطريقة، وبعد إتمام إنشاء الحساب نجد رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها ك لتأكيد الحساب.يتم إدخال رابط التفعيل وتسجيل الدخول في الموقع ولتجميع الأموال يتم النقر على Earn Money، حتى يبدأ الدخول إلى صفحة بها عدة نوافذ لمواقع مختلفة، يتم النقر على موقع منهم والإنتظار حتى ملء الشريط العلوي حتى يتم إحتساب الأموال، ثم يتم تكرار تلك الخطوة لنجد أن الموقع الواحد يستغرق 10 ثواني فقط بحيث يمكنك زيارة 100 موقع يومياً والحصول على مزيد من الدولارات من اللإنترنت.