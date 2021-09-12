Xiaomi ترد على أنباء عن حجب استخدام هواتفها الذكية في روسيا وسوريا...

قالت شركة Xiaomi الصينية، إنها لم تتلق شكاوى بشأن حجب استخدام الهواتف الذكية التي تنتجها، داخل أراضي أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

ولكن الكثير من المستخدمين، نشروا على صفحة هذه الشركة في فيسبوك، شكاوى حول تقييد استخدام هواتف Xiaomi في بعض المناطق.

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن Xiaomi تحجب عمل هواتفها الذكية في بعض البلدان، ومن بينها كوبا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية والسودان، وكذلك جزئيا في روسيا - وبالذات في شبه جزيرة القرم.

ويقول المستخدمون في الشكاوى، إنه بعد أيام قليلة من شراء الجهاز الجديد، تظهر رسائل على الشاشة، تفيد بأن سياسة الشركة تحظر بيع منتجاتها في هذه المنطقة.

من جانبها، نفت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا "روس بوتريبنادزور"، استلامها لأية شكاوى بخصوص تطويق عمل أجهزة هذه الشركة في بعض مناطق روسيا.

وكذلك، أفاد مركز خدمة الزبائن التابع للشركة الصينية في القرم، بأنه لم يتلق أية شكاوى من هذا النوع.