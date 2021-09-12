كيفية تحديث ببجي موبايل 2021 آخر إصدار متطلبات تشغيل BUBG MOBILE

تحديث ببجي موبايل 2021 وتم الإعلان عنه من خلال شركة تنسنت، وهي الشركة المؤسسة للعبة PUBG MOBILE، حيث تقع مسئولية تطويرها عليها أيضا، وقد أطلقت الشركة النسخة الجديدة 1.5 ، وقد لاقت لعبة ببجي إقبالا عظيما من اللاعبين، حيث لعبها مختلف الأعمار، لما تحتويه من إثارة وتشويق، لما بها من حرب وقتال كأنه الواقع، وقد حازت تلك اللعبة على شهرة دولية، ويقوم دائما لاعبيها عن البحث عن كيفية التحديث لتلك اللعبة، لأنها لعبة قتال هواتف اندرويد، وتعتبر من أهم الألعاب المعتمدة رسميا التي يتم القتال في ساحة الموقعة، حيث تتوافر الأسلحة المختلفة، والكثير من الخرائط والمباني، والقيام بالعديد من الهجوم.

تحديث ببجي موبايل 2021

يبحث الكثير عن طرق شحن شدات ببجي للتقدم في اللعبة، حيث تختلف الشخصيات، والأسلحة كلما تقدم المستوى، فمنها المستويات السهلة، كما توجد أيضا الصعبة، والتي تحتاج إلى تفكير عميق للتكيف ومعرفة طريقة الحرب والقتال بها، ويمكن تثبيت اللعبة بسهولة، وشراء الأسلحة والسكنات والمعدات المطلوبة في تلك اللعبة للفوز حتى نهاية الجيم.

مميزات لعبة ببجي آخر إصدار

تتميز BUBG MOBILE بعدة مميزات في التحديث الأخير وهو:

لا يحتاج رسوم أثناء اللعب.

تواجد مساحة أكبر من الإثارة والتشويق.

إضافة عدة طرق للتواصل بين اللاعبين، أكثر من ذي قبل.

تم إضافة العديد من الأسلحة الجديدة، والدروع الحربية، لزيادة تشويق اللاعبين.

إمكانية اللعب بفريق يتكون من أكثر من 5 أفراد.

استخدام الكثير من الخرائط، وإمكانية التنقل بينها.

التسجيل في اللعبة يتم من خلال تويتر أو صفحة الفيس بوك.

توافر العديد من المؤثرات السمعية والبصرية، لزيادة التشويق.

تعلية الجيروسكوب ما فوق 400.

تشغيل ببجي على 90 إطار في الثانية.

الجرافيك الحديث، حيث تتوافر الرسومات كأنها الواقع.

الجديد وجود قذائف اللهب والمناولة m134.

في هذا التحديث تتوافر ميزة Evozone.

عمليات التثبيت في التحديث 500,000.000+.

يتباين التحديث ، والحجم تبع جهاز الأندرويد.

الإصدار 1.5.0.

كيفية تشغيل ببجي موبايل 2021

ويمكن تنزيل التحديث بكل سهولة ويسر من الدخول علي رابط لعبة ببجي، ثم ظهور صفحة جديدة والضغط فيها على زر التنزيل، وسوف يقوم جهازك بالقيام باستكمال التثبيت، وفي تلك الأثناء قم بفتح ملفات التنزيل على جهازك، وسوف ترى أن جهازك قام بتحميل اللعبة، قم بعد ذلك بتثبيتها، ولابد أن تتوافر مساحة ما يقارب على 686 ميغابايت، وهذا لهواتف الأندرويد، وقد تم الإعلان عن هذا التحديث 1.5.0 في يوليو 2021.