Realme 8s 5G أحدث هواتف شركة ريلمي | أهم المميزات والعيوب والسعر

Realme 8s 5G الهاتف جديد من شركة ريلمي والذي ينضم إلي عائلة الـ8 من هواتف الشركة ، حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن هاتفين هما Realme 8s و Realme 8i ليكملا مسيرة النجاح التي حققتها هواتف تلك السلسلة مثل : Realme 8 و Realme 8 pro . وذلك مع بعض الإضافات والتغييرات في كلا الهاتفين.

مواصفات هاتف Realme 8s 5G :

‌يصل وزن الهاتف إلي حوالي 191 جراماً.

‌خامات ظهر الهاتف من البلاستيك Poly Carbonite ، كذلك الإطار أيضاً من البلاستيك.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌كما يمكن أيضاً زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في منفذ خاص به.

‌شاشة الهاتف 6.5 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل أي بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.

‌كذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي 600 شمعة ، مع الاحتفاظ بمعدل التردد العالي 90 هيرتز.

‌كما تحتل الشاشة نسبة 90.5% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، كذلك تصل استجابة اللمس إلي 180 هيرتز.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 2.0 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 810 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي نواتين من نوع Cortex-A76 بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز ، الستة الأخري من نوع Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز.

‌أما عن معالج الرسوميات GPU فيوجد بالهاتف معالج من نوع Mali-G57 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين لسعة التخزين كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

‌كما أن ذاكرة التخزين تأتي من نوع UFS 2.1.

كاميرات هاتف Realme 8s 5G :

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.1 ، تدعم الـHDR و Panorama.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مُزود بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF.

‌الكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تدعم الكاميرات خاصيتي الـHDR و الـPanorama ، كما يتوافر أيضاً فلاش ليد.

‌كذلك ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عبر كلا الكاميرات الخلفية والامامية.

‌كما يدعم أيضاً خاصية التثبيت الالكتروني gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن عالاقل يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌لا يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، كذلك لا يدعم شبكات الراديو FM أيضاً.

‌البصمة موجودة في جنب الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لالغاء قفل الهاتف.

‌كذلك يدعم العديد من المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌كما يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللي امبير غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

‌مدخل الشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، يدعم خاصية الـOTG.

‌يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والبنفسجي.

سعر هاتف Realme 8s 5G :

‌245$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 3850 جنية مصري.

‌270$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4250 جنية مصري.

تلك الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها في الهند ، مع بدأ المبيعات بداية من يوم 13/9.