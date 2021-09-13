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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 13 برو Max الجديد يطرح في سبتمبر ومفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس في المقال التالي
أيفون 13 برو Max الجديد باللون الوردي لأول مرة من شركة أبل العالمية تطرح هذا اللون . بجانب خمسة ألوان مختلفة أخري من أيفون . كما يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي في سبتمبر الجاري بشاشة مساحتها أكبر من أنتاج الهواتف السابقة . كذلك مفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد أقل من النسخ السابقة . هذا الهاتف الذي يتمتع بمعالج رسومي قوي بوضع تحسينات متعددة عليه . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس تم تصنيعه من خامات قوية في خلفية الهاتف والواجهة أيضاً . وفي هذا المقال نتعرف علي كافة مواصفات iphone 13 pro Max بجانب سعره ومميزاته .
أيفون 13 برو Max الجديد وما تم تداوله عبر ألتويته الخاصة بشركة أبل
أيفون 13 برو Max الجديد تحدثت عنه شركة أبل قبل طرحه بأيام . ذلك من خلال ألتويته علي حسابها الرسمي وقالت أننا نفخر بتصنيع هاتف أيفون الجديد . ويأتي سبب الافتخار بأنه تم وضع العديد من المواصفات القوية والتي تجعل من الهاتف بأنه مميزاً في أنتاج هواتف أند رويد . كما أن هاتف iphone 13 pro Max تتمتع شاشته بخامات قوية من الزجاج الياقوت القوي المقاوم للخدوش . ذلك بجانب وضع خاصية حديثه علي الهاتف وهي خاصية PROMOTION 120 . كذلك يحتوي الهاتف الجديد من أبل علي مساحات تخزين متعددة هذه المرة . وفي السطور القادمة نتعرف علي كافة تفاصيل مواصفات أيفون الجديد .
الأيفون الوردي 13 والمواصفات الخاصة بالهاتف
- يتمتع الهاتف الجديد بخاصية اللمس المضاف عليها العديد من الخصائص .
- كذلك يطرح الهاتف بكاميرا للتصوير بحجم أصغر من النسخ الماضية من أيفون .
- كما يطرح أيفون 13 برو Max الجديد بتقنية محسنة علي المستشعر وهي LIDAR .
- يدعم الهاتف الجديد كافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G إلي الجيل الخامس 5G .
- كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يدعم الشريحة السريعة بسبب التقنية الرائعة A15 BIONIC .
- الماسح الضوئي في أيفون تم تحسينه وترقيته إلي 6.1 بإضافة تقنية SUPER RETINA OLED .
- كما تتمتع شاشة الهاتف الجديد بخامات الزجاج الياقوت المقاوم للصدمات القوية والخدوش .
- كذلك أيفون الجديد يطرح تلك المرة بمستشعر تم تحسينه وترقيته إلي مستوي 120 هرتز .
- ترقية الكاميرا الخاصة بالهاتف ووضع جودة عالية للتصوير بتقنية 8K .
أيفون 13 برو ماكس الجديد والألوان الستة من الهاتف
- يطرح أيفون الجديد باللون الأول وهو الوردي لأول مرة .
- كما بجانب ذلك اللون يطرح أيفون باللون الملكي الأسود .
- ذلك بجانب أن جوال أيفون 13 برو ماكس يطرح باللون الأحمر .
- اللون الرابع من أيفون هو اللون الذهبي الجذاب .
- كما يطرح iphone 13 pro Max باللون الذي يتم أقتناؤه دائماً وهو الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الخمسة وسادسهم هو اللون الميز جداً بجاذبيته اللون الأخضر الليلي .
- هذه الألوان الستة من أبل يتم طرحها لترك مساحة حرية اختيار اللون من المستخدم وفقاً لما يتناسب معه .
المواصفات المتعددة في الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13
- يأتي الهاتف الجديد هذه المرة مقارباً للشكل في نسخة أيفون 13 السابقة .
- كما يتمتع أيفون 13 برو Max الجديد بأبعاد طول 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم .
- ذلك بجانب أن أيفون الجديد حجم الشاشة الخاصة به تحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف .
- كذلك حرصت أبل بوضع التقنية الرائعة علي شاشة الهاتف SUPER RETINA OLED .
- كما تتمتع شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية محسنة ومطورة وهي تقنية IB .
- تلك المواصفات بجانب أبعاد مقاييس الشاشة 2532*1170 مع تناسق كل نقطة للشاشة 19.5.9 .
مميزات iphone 13 pro Max الجديدة بالهاتف
- تم الارتقاء بشاشة الهاتف ووضع تقنية حديثه بها وهي OLIOPHOBIC .
- كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس به تقنيات حديثه وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .
- هاتف أيفون وخاصية الاستشعار تحتوي علي خصائص عديدة وهي التسارع ، البارومتر ، التقارب ، البوصلة .
- كذلك يحتوي الهاتف الجديد علي الخاصية الرائعة والمميزة وهي التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .
- حرصت أبل هذه المرة علي ترقية وتحسين المعالج الرسومي ليصل لمعدل سداسي النواة بتقنية GPU .
المساحات المختلفة في أيفون 13 برو ماكس الجديد
- يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين 512GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- ثاني مساحة تخزين يتمتع بها الهاتف الجديد هي 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- تلك المساحتين بجانب المساحة الثالثة في أيفون وهي مساحة 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
مفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس من أبل
- سعر أيفون 13 برو ماكس بالقيمة العالمية المحددة له هي 1055 دولار أمريكي .
- كما أن السعر المحدد في هاتف أيفون داخل السعودية هو 5500 ريال سعودي .
- القيمة السعرية المحددة للهاتف في دولة الأمارات 5800 درهم إماراتي .
- فيما يخص سعر أيفون داخل جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .
- تختلف الأسعار المعلنة بكل دولة وفقاً لعملتها المحلية وسعر صرف الدولار .
الأيفون الوردي 13 والمميزات الأخري للهاتف
- ترقية وتحسين خاصية الصوت STERIO في أيفون الجديد .
- كما يتمتع الهاتف الجديد بدعم خاصية NFC بكافة نسخ أيفون .
- كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بخاصية منع الضوضاء المحيطة .
- تلك المميزات بجانب أن أيفون الجديد مقاوماً للغبار الجوي مهما كانت كثافته .
- كما أن iphone 13 pro Max مقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة .
- تلك المادة القوية “الفولاذ” المصنع منها الهاتف بواجهته وخلفيته وهي مادة مقاومة للصدأ .
أيفون 13 برو Max الجديد وهذه كانت المواصفات المتعددة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف الذي يطرح في هذا الشهر بخامات قوية جداً . تلك التي تخص واجهته والخلفية الخاصة بالهاتف . كذلك الأسعار التي يطرح بها أيفون 13 برو ماكس الجديد المميزة جداً والتي ستكون في متناول الجميع .
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