أيفون 13 برو Max الجديد يطرح في سبتمبر ومفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس

أيفون 13 برو Max الجديد باللون الوردي لأول مرة من شركة أبل العالمية تطرح هذا اللون . بجانب خمسة ألوان مختلفة أخري من أيفون . كما يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي في سبتمبر الجاري بشاشة مساحتها أكبر من أنتاج الهواتف السابقة . كذلك مفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس الجديد أقل من النسخ السابقة . هذا الهاتف الذي يتمتع بمعالج رسومي قوي بوضع تحسينات متعددة عليه . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس تم تصنيعه من خامات قوية في خلفية الهاتف والواجهة أيضاً . وفي هذا المقال نتعرف علي كافة مواصفات iphone 13 pro Max بجانب سعره ومميزاته .

أيفون 13 برو Max الجديد وما تم تداوله عبر ألتويته الخاصة بشركة أبل

أيفون 13 برو Max الجديد تحدثت عنه شركة أبل قبل طرحه بأيام . ذلك من خلال ألتويته علي حسابها الرسمي وقالت أننا نفخر بتصنيع هاتف أيفون الجديد . ويأتي سبب الافتخار بأنه تم وضع العديد من المواصفات القوية والتي تجعل من الهاتف بأنه مميزاً في أنتاج هواتف أند رويد . كما أن هاتف iphone 13 pro Max تتمتع شاشته بخامات قوية من الزجاج الياقوت القوي المقاوم للخدوش . ذلك بجانب وضع خاصية حديثه علي الهاتف وهي خاصية PROMOTION 120 . كذلك يحتوي الهاتف الجديد من أبل علي مساحات تخزين متعددة هذه المرة . وفي السطور القادمة نتعرف علي كافة تفاصيل مواصفات أيفون الجديد .

الأيفون الوردي 13 والمواصفات الخاصة بالهاتف

يتمتع الهاتف الجديد بخاصية اللمس المضاف عليها العديد من الخصائص . كذلك يطرح الهاتف بكاميرا للتصوير بحجم أصغر من النسخ الماضية من أيفون . كما يطرح أيفون 13 برو Max الجديد بتقنية محسنة علي المستشعر وهي LIDAR . يدعم الهاتف الجديد كافة شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G إلي الجيل الخامس 5G . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يدعم الشريحة السريعة بسبب التقنية الرائعة A15 BIONIC . الماسح الضوئي في أيفون تم تحسينه وترقيته إلي 6.1 بإضافة تقنية SUPER RETINA OLED . كما تتمتع شاشة الهاتف الجديد بخامات الزجاج الياقوت المقاوم للصدمات القوية والخدوش . كذلك أيفون الجديد يطرح تلك المرة بمستشعر تم تحسينه وترقيته إلي مستوي 120 هرتز . ترقية الكاميرا الخاصة بالهاتف ووضع جودة عالية للتصوير بتقنية 8K .

أيفون 13 برو ماكس الجديد والألوان الستة من الهاتف

يطرح أيفون الجديد باللون الأول وهو الوردي لأول مرة .

كما بجانب ذلك اللون يطرح أيفون باللون الملكي الأسود .

ذلك بجانب أن جوال أيفون 13 برو ماكس يطرح باللون الأحمر .

يطرح باللون الأحمر . اللون الرابع من أيفون هو اللون الذهبي الجذاب .

كما يطرح iphone 13 pro Max باللون الذي يتم أقتناؤه دائماً وهو الأزرق الداكن .

باللون الذي يتم أقتناؤه دائماً وهو الأزرق الداكن . تلك الألوان الخمسة وسادسهم هو اللون الميز جداً بجاذبيته اللون الأخضر الليلي .

هذه الألوان الستة من أبل يتم طرحها لترك مساحة حرية اختيار اللون من المستخدم وفقاً لما يتناسب معه .

المواصفات المتعددة في الهاتف الجديد الأيفون الوردي 13

يأتي الهاتف الجديد هذه المرة مقارباً للشكل في نسخة أيفون 13 السابقة . كما يتمتع أيفون 13 برو Max الجديد بأبعاد طول 160.8 والعرض 87.1 والعمق 7.5 ملم . ذلك بجانب أن أيفون الجديد حجم الشاشة الخاصة به تحتل مساحة 87.4 من مساحة الهاتف . كذلك حرصت أبل بوضع التقنية الرائعة علي شاشة الهاتف SUPER RETINA OLED . كما تتمتع شاشة أيفون 13 برو ماكس الوردي بتقنية محسنة ومطورة وهي تقنية IB . تلك المواصفات بجانب أبعاد مقاييس الشاشة 2532*1170 مع تناسق كل نقطة للشاشة 19.5.9 .

مميزات iphone 13 pro Max الجديدة بالهاتف

تم الارتقاء بشاشة الهاتف ووضع تقنية حديثه بها وهي OLIOPHOBIC .

كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس به تقنيات حديثه وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT .

به تقنيات حديثه وهي DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT . هاتف أيفون وخاصية الاستشعار تحتوي علي خصائص عديدة وهي التسارع ، البارومتر ، التقارب ، البوصلة .

كذلك يحتوي الهاتف الجديد علي الخاصية الرائعة والمميزة وهي التعرف علي وجه المستخدم FACE ID .

حرصت أبل هذه المرة علي ترقية وتحسين المعالج الرسومي ليصل لمعدل سداسي النواة بتقنية GPU .

المساحات المختلفة في أيفون 13 برو ماكس الجديد

يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين 512GB مع الذاكرة العشوائية 6GB . ثاني مساحة تخزين يتمتع بها الهاتف الجديد هي 256GB مع الذاكرة العشوائية 6GB . تلك المساحتين بجانب المساحة الثالثة في أيفون وهي مساحة 128GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .

مفاجأة سعر أيفون 13 برو ماكس من أبل

سعر أيفون 13 برو ماكس بالقيمة العالمية المحددة له هي 1055 دولار أمريكي .

بالقيمة العالمية المحددة له هي 1055 دولار أمريكي . كما أن السعر المحدد في هاتف أيفون داخل السعودية هو 5500 ريال سعودي .

القيمة السعرية المحددة للهاتف في دولة الأمارات 5800 درهم إماراتي .

فيما يخص سعر أيفون داخل جمهورية مصر العربية 25500 جنيه مصري .

تختلف الأسعار المعلنة بكل دولة وفقاً لعملتها المحلية وسعر صرف الدولار .

الأيفون الوردي 13 والمميزات الأخري للهاتف

ترقية وتحسين خاصية الصوت STERIO في أيفون الجديد . كما يتمتع الهاتف الجديد بدعم خاصية NFC بكافة نسخ أيفون . كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بخاصية منع الضوضاء المحيطة . تلك المميزات بجانب أن أيفون الجديد مقاوماً للغبار الجوي مهما كانت كثافته . كما أن iphone 13 pro Max مقاوماً للماء تحت عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة . تلك المادة القوية “الفولاذ” المصنع منها الهاتف بواجهته وخلفيته وهي مادة مقاومة للصدأ .

أيفون 13 برو Max الجديد وهذه كانت المواصفات المتعددة بالهاتف الجديد . ذلك الهاتف الذي يطرح في هذا الشهر بخامات قوية جداً . تلك التي تخص واجهته والخلفية الخاصة بالهاتف . كذلك الأسعار التي يطرح بها أيفون 13 برو ماكس الجديد المميزة جداً والتي ستكون في متناول الجميع .