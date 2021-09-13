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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc7 HD الرياضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران اليوم وموعد المباراة في المقال التالي
تردد قناة ssc7 HD الرياضية الجديد 2021، من أكثر الترددات بحثاً عبر محرك البحث جوجل، حيث تعد باقة قنوات ssc الرياضية الجديدة منذ انطلاقها الأول من أهم القنوات الرياضية العربية، لما تقدمه القناة للمشاهد داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في مختلف الدول العربية، من بطولات حصرية ومباريات لا تشاهدها غير على قنوات اس اس سي الرياضية، لذلك كثر البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc نايل سات، لمتابعة مباراة الهلال واستقلال طهران اليوم، حيث يستضيف استاد زعبيل بنادي الوصل اليوم الاثنين 13\09\2021 المباراة، ضمن مباريات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أسيا، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بالتردد الخاص بالقناة، وطريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”.
تردد قناة ssc7 HD الرياضية
امتلكت شبكة قنوات اس اس سي منذ انطلاقها هذا العام على نقل العديد من البطولات بشكل حصري، ومن هذه البطولات.
- بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- كأس السوبر السعودي.
- كأس خادم الحرمين الشريفين.
- نقل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أسيا.
تردد قناة ssc7 HD الرياضية
|القمر:- نايل سات
|القمر:- عرب سات 26 شرق
|التردد:- 12523
|التردد:- 12418
|الاستقطاب:- رأسي
|الاستقطاب:- H
|الترميز:- 27500
|الترميز:- 27500
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
- في البداية يتم توجيه طبق الدش إلى القمر المطلوب.
- الضغط على زر”MENU” من ريموت الريسيفر.
- النقر على زر”تركيب”.
- الضغط على زر “إضافة قناة” ويتم إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح.
- آخر خطوة يتم الضغط على زر “بحث”.
موعد مباراة الهلال واستقلال طهران
يلتقي اليوم الاثنين الموافق 13\09\2021 على ملعب “زعبيل بنادي الوصل” بالإمارات، ويأتي اللقاء الهام في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
تردد قناة ssc7 HD الرياضية
تمتاز شبكة قنوات SSC الرياضية بأنها تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والعالمية، كما أنها تمتلك نخبة متميزة من الإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة مراسلين كبيرة تقوم بنقل جميع الفعاليات الرياضية لحظة حدوثها، حتى يعيش المشاهد العربي الأحداث لحظة بلحظة، كما أنها تستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني لتقديم جميع البرامج والمباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، ولديها مجموعة من المعلقين الرياضيين المميزين الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجماهير العاشقة للرياضة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ssc7 HD الرياضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران اليوم وموعد المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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