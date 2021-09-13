نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6 موعد إطلاق التحديث الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6 الجديد 2021م المعلن عنه رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل، حيث أوضحت لعبة PUBG عن إجراءها تحديثاً جديداً خلال شهر سبتمبر الجاري لمنح كافة اللاعبين تجربة لعب أفضل من السابق، وزيادة المتعة والتشويق والإثارة داخل اللعبة، وقد حددت موعد تحديث ببجي والمحتوى الرئيسي الذي يتضمنه التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، حيث أضافت بعض العناصر الجديدة على لعبة ببجي موبايل الأصلية 2021م، واستعادة أوضاع لعب وخرائط، بالإضافة إلى تحسينات أخرى يمكنكم التعرف عليها من خلال المقال، كما يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية ببجي موبايل 2021م، وطريقة تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE.

موعد تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6

تم الإعلان رسمياً من قبل لعبة ببجي موبايل عن إجراء تحديث ببجي الجديد PUBG MOBILE خلال شهر سبتمبر لعام 2021م بإضافة العديد من التحسينات والميزات واستعادة بعض العناصر السابقة التي نالت إعجاب الكثيرين وطالبوا بإعادتها مرة أخرى، وقد حدد موعد تحديث ببجي موبايل ليكون في الموعد التالي:

يبدأ إطلاق التحديث الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

متطلبات تحديث ببجي موبايل الجديد

أوضحت لعبة ببجي موبايل المتطلبات التي يحتاج إليها اللاعب لكي يتمكن من تنزيل ببجي موبايل على الهاتف لديه سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو نظام iOS، حيث يتطلب تحميل تحديث ببجي موبايل توفير مساحة التخزين الموضحة بالتالي:

Android: توفير مساحة تخزين 690 ميغابايت.

نظام iOS: توفير مساحة تخزين 1.68 جيجابايت.

وقد تم تحديد الجائزة التي يمكن الحصول عليها في حال تم تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر لعام 2021م، ففي حال القيام بإجراء التحديث للعبة ببجي موبايل خلال الفترة المحددة، فسوف يتم الحصول على التالي: (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1).

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021

تم الإعلان رسمياً عن إضافة وضع جديد للعبة ببجي موبايل وهو خطر غزو نباتات فضائية غريبة تعرف باسم (Yarilo Erangel)، فبعد أن يتم امتصاص الطاقة الخاصة باللاعب سوف يطير Yarilo بشكل سريع على المناطق الحضرية الأساسية الهامة وقاموا بإنشاء حاجز التجديد الذي لديه قدرات شفائية هائلة.

أما عن ماتريكس العناصر أو The Cell Matrix فهي سفينة فضائية ضخمة وعملاقة تحمل آمال الكافة في الهروب، وقد خرجت عن السيطرة بسبب الغزو أو الاجتياح، ولإجراء التحقيقات واستعادة الطاقة مرة أخرى وخوض المعارك، قم بالذهاب إلى ماتريكس العناصر لإعادة الإنعاش والإسقاطات الجوية للأسلحة بصورة عشوائية.

كما يمكنك استدعاء الإمدادات الخاصة بـ دايناهيكس DynaHex Supplies لكي تتأكد من الحصول والتزويد بكافة الاحتياجات من حيث الإمدادات خلال المعركة،ويجب العلم أن سيتم إجراء وإطلاق تحديث ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.6 الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء، ولكن قد يتأخر وصول التحديث قليلاً نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية.