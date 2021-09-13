نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي مي 11 تي برو والشحن السريع بقوة 120 واط وتأثيره على البطارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهاتف شاومي مي 11 تي برو القادم، والمقرر طرحه في الأسواق هذا الشهر، سيدعم الشحن السريع 120 واط.

لم تكشف الشركة المصنعة عن موعد شحن الجهاز بعد.

هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، الذي تم صدوره في العام الماضي 2020، يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ويستغرق شحن بطاريته بالكامل فقط 23 دقيقة.

هل تؤثر تقنية الشحن السريع على عمر بطارية Xiaomi Mi 11 T Pro؟

رد فعل المستخدمين على تقنيات الشحن السريع هذه هو أنه بالتأكيد سيكون لها تأثير سلبي على عمر البطارية ويعتقدون أيضًا أنه ستكون هناك مشكلات تتعلق بسلامة الهاتف.

رداً على ذلك، أجرت The Verge مقابلة مع رئيس الاتصالات الدولية والمتحدث العالمي بشركة Xiaomi Daniel Desjarlais للحديث عن جهود الشركة في تكنولوجيا الشحن السريع وما يجب أن يتوقعه الأشخاص خارج الصين من Xiaomi Mi 11T Pro.

وأوضحت أنه يعمل مثل تقنيات الشحن السريع الأخرى ذات السعة العالية.

الآن، بدلاً من الشحن بمعدل بطيء معين على جانب واحد، يمكنك شحن جانبين في نفس الوقت.

يتم كل هذا على جانب الهاتف، حيث يقوم الشاحن بإخراج 120 واط وبدلاً من محاولة دفع أقصى خمسة فولتات، تقوم إحدى القنوات بتقسيمها إلى قناتين أو ثلاث أو أربع قنواتهذا يسمح لنا بالزيادة بسرعة 20 أمبير. ”

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كيف تم اختبار بطارية شاومي مي 11 تي برو ؟

فيما يتعلق بمسألة عمر البطارية، قال دانييل:

بشكل عام، بالنسبة لهذا المستوى من شحن البطارية اختبرناه، بعد 800 دورة شحن، ستظل تتمتع بصحة بطارية بنسبة 80 بالمائة.

الآن، قد يبدو أن نسبة الشحن 20 في المائة وهو أمر رائع.

لكن ذلك قياسي جدًا في جميع تقنيات الشحن 800 دورة، بالنسبة لمعظم الناس، سيستغرق حوالي عامين لذلك هذا قوي جدًا.