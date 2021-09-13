تسريبات تكشف عن مواصفات آيفون 14 قبل ظهور iphone 13: كاميرا مخفية وألوان جديدة (صور)

في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين من مُحبّي منتجات شركة أبل الأمريكية الإعلان عن تفاصيل iphone 13، كشفت تسريبات عن مواصفات آيفون 14 المقرر الإعلان عنه في سبتمبر من العام المقبل 2022م، فيما يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من الإعلان عن آيفون 13 في مؤتمر عالمي يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، إذ سجري الكشف عن مواصفات الهاتف وأسعاره وألوانه وكل ما يتعلق به من معلومات.

تسريبات تكشف عن مواصفات آيفون 14

وكشف موقع تك رادار البريطاني تسريبات عن مواصفات آيفون 14 المنتظر الإعلان عنه في سبتمبر من العام المقبل، وذلك على النحو التالي:

يأتي الهاتف دون نوتش، وبشاشة كاملة، إذ سيختفي شق الكاميرا للأبد.

ويأتي هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بكاميرا مخفية أسفل الشاشة.

كما يأتي الهاتف بلونين جديدين هما السماوي والسيمون، إضافة إلى الثلاثة ألوان التقليدية، وهي الأبيض والأسود والرمادي.

يتميز الهاتف بإطار مصنوع من التيتانيوم، مع هيكل أكثر سمكا لإخفاء بروز الكاميرا الخلفية والعدسات.

ويأتي الهاتف بفلاش LED وماسحة ضوئية LiDAR متدفقة بالزجاج الخلفي.

ومن المقرر إعادة تصميم أغطية مكبرات الصوت والميكروفون في آيفون 14، لتتكون من فتحات شبكية طويلة بدلا من الفتحات الفردية التي توجد على الجانب السفلي من الجهاز، وتشبه أزرار الصوت المستديرة الموجودة بأجهزة آبل القديمة iPhone 4 و iPhone 5.

ومن المتوقع أن تتوقف أبل عن إنتاج آيفون ميني بدءًا من العام المقبل.

مواصفات آيفون 13 قبل الكشف عنه رسمياً

وتعلن شركة أبل الأمريكية عن مواصفات آيفون 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م، وهو الحدث السنوي الذي تنظمه للكشف عن تفاصيل الهاتف الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، فيما كانت آخر التسريبات على النحو التالي: