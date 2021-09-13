نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق واتساب.. تحذيرات متتالية للمستخدمين من رسالة تخترق وتسرق الأموال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالى خلال هذه الفترة العديد من التحذيرات الهامة لجميع مستخدمي تطبيق واتساب من الثغرات الموجودة، وخاصة الروابط والرسائل التي تحميل روابط خبيثة على التطبيق وتعمل على اختراقه وسرقة العديد من البيانات الهامة للمستخدمين، حيث حذر تقرير جديد من Teller Report من رسالة مثيرة مدمرة يتم إرسالها على التطبيق وعند فتها من قبل المستخدم يتم اختراق بيانات المستخدم، مما يؤدي إلى سرقة البيانات والأموال في وقت سريع للغاية.

تحذيرات متتالية من رسالة على تطبيق واتساب

ومن جانبه أشار موقع AsumeTech التقني انه يوجد رسالة عاطفية يتم إرسالها للعديد من المستخدمين على واتساب، تحفز المستخدم على فتح الرسالة من خلال الرابط الموجود بها، ومن ثم اختراق الهاتف والحصول على المعلومات والسرية الموجودة به، حيث جاء نص تلك الرسالة: “مرحبًا أمي، لقد أوقعت هاتفي في دورة المياه، وهذا هو رقمي الجديد”، فيجب على الجميع عدم فتح الرابط الموجود في تلك الرسالة.

حيث تحث تلك الرسالة الخادعة جميع المستخدمين في تطبيق واتساب على الاطمئنان على أفراد أسرتهم والمتابعة من خلال تلك العملية، حيث تستدرجهم من اجل إرسال بيانات شخصية بهؤلاء المستخدمين، ومن خلالها يتم اخترق العديد من الهواتف الذكية والحسابات الخاصة بهؤلاء المستخدمين وسرقة بيناتهم الشخصية وتعرضهم للاحتيال والنصب وقد يصل الأمر إلى الابتزاز.

وأشارت مستخدمة بريطانية قد وصلتها تلك الرسالة خلال الفترة القليلة الماضية، أنها قد وصلتها تلك الرسالة، انه تم الاحتيال عليها بملغ 2600 جنيه استرليني، وأنها في النهاية لجأت من أجل الحصول على قرض لسداد ذلك المبلغ، وأوضحت المستخدمة أنها لم تشك في تلك الرسالة للحظة واحدة، وبالفعل حاولت الاتصال بابنها مرة أخرى على ذلك الرقم الذي كان عليها من أجل التأكد والاطمئنان بعدما دخل الشك إليها والتأكد أن الأحوال على ما يرام، وفي كل مره يخبرها الشخص على الجانب الآخر أنه يجب تسديد المبلغ على وجه السرعة وفي النهاية قررت التسديد.

وأكد عدد من الخبراء أنه قد تم إصدار تحذيرات سريعة وعاجلة لمستخدمي واتساب بشأن عملية الاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص او الهكر، وأن تلك الطريقة خادعة للغاية من أجل تسليم مبلغ كبير من المال، وأنه يجب على الجميع الحذر من تلك الرسالة.