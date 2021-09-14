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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال في المقال التالي
َاسترجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال أيضًا هي أكثر ما يسعى إلى معرفته عدد هائل من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي سْنَاب شات ، خصوصًا عند الرغبة في استعادة حِساب تم حذفه عن طريق الخطأ مع عدم توفر كافة البيانات الخاصة بطريقة الاسْترجاع العادية حسب ، ولذلك ؛ فإن السطور التالية عبر ثقفني سوف توضح طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال بالتفصيل
استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال
إن طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال قد تم توضيحها من خلال الدعم الفني الخاص بموقع وتطبيق سناب شات ، حيث يُوجد طريقة يُمكن من خلالها استعادة الحساب مرة أخرى من خلال استخدام البريد الإلكتروني المرتبط به فقط دون كلمة المرور والاسم وأخرى يُمكن من خلالها بعد حذف حساب سناب استرجاع هذا الحساب أيضًا مرة ثانية باستخدام رقم الهاتف الجوال المرتبط به فقط على النحو التالي:
استرجاع حساب سناب شات بدون رقم جوال
يتم اتباع الخطوات التالية عند الرغبة في استرجاع حساب السناب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني:
- عبر متصفح الويب يتم الذَّهاب إلى الرابط التالي: https://accounts.snapchat.com/accounts/login
- من الصفحة التي سوف تفتح يتم الضغط على (نسيت كلمة المرور) كما يلي:
- يجب بعد ذلك إدخال الإيميل (البريد الإلكتروني) المرتبط بالحساب والنقر على (إرسال).
- يجب إتمام عملية التحقق البشري (أنا لست روبوت).
- في غضون ثواني ؛ سوف يصل على الإيميل رسالة من موقع سناب تحتوي على رابط استعادة الحساب.
- يجب الضغط على الرابط، والبدء في تعيين كلمة مرور جديدة.
- يتم إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.
- ثم الضغط على (تغيير كلمة المرور).
- سوف يتمكن المستخدم هنا من الولوج إلى الحساب مرة أخرى بسهولة.
استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل
يُمكن كذلك استرداد الحساب على السناب بدون ايميل ولكن برقم الجوال فقط كما يلي:
- يتم فتح تطبيق (سناب) على الهاتف الجوال.
- الضغط على زر (تسجيل الدخول).
- يتم إدخال اسم المستخدم ، ثم الضغط على (نسيت كلمة المرور).
- يجب بعد ذلك اختيار طريقة إعادة تعيين الحساب عبر (رَقْم الهاتف).
- يتم إدخال رَقْم الهاتف ، ثم النقر على متابعة.
- يلي ذلك ؛ يجب عبر الرسائل القصيرة اختيار (إرسال رمز التحقق مرة واحدة).
- سوف يصل على الجوال رسالة بها رمز التحقق ؛ وهذا الرمز يجب إدخاله عبر تطبيق سناب والنقر على متابعة.
- ثم البَدْء في إدخال كلمة المرور الجديدة والتأكيد ، والنقر على (متابعة).
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