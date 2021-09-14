نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE تنزيل تحديث بوبجي الجديد إصدار 1.6.0 من متجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد إصدار تحديث ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE 2021 برقم 1.6 لشهر سبتمبر الجاري، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل العالمية عبر حسابات اللعبة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور تحديث ببجي الجديد متضمناً العديد من المزايا والتحسينات الجديدة، حيث أعلنت عن وضع لعب جديد وهو Flora Menace، بالإضافة إلى استعادة بعض العناصر بالتحديثات السابقة، كما أوضحت أيضاً موعد إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد 2021.

وكانت قد أضافت تحسينا متطورة تكنولوجياً بعد إعلان الشراكة والتعاون مع شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة العالمية ضمن التحديث السابق، وقد حثت لعبة ببجي موبايل جميع اللاعبون على البحث عن تكنولوجيا المستقبل والقتال حتى النصر في لعبة ببجي بواسطة استخدام أسلحة ببجي المتاحة والمركبات الجديدة المضافة ضمن تحديث ببجي الجديد 2021 القادم، ويمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل من خلال ثقفني.

ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE

تم تصميم لعبة ببجي موبايل العالمية خصيصاً لأجهزة الموبايل أو الجوالات لكي تتمكن من اللعب في أي وقت وبأي مكان بشكل مجاني، وقد حظت لعبة ببجي موبايل على اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم، فهي لعبة مجانية تنافسية يمكن دخولها عن طريق المظلة، ومن ثم التجهيز للمنافسة بالوضع الكلاسيكي الذي يضم مائة لاعب.

وتسعى لعبة ببجي بشكل مستمر إلى منح اللاعبون تجربة لعب مميزة ومطورة، لذلك تقوم بإجراء التحديثات بشكل دائم على اللعبة لإضافة العديد من التحسينات الهامة الممتعة والجديدة كلياً، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إصدار تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري.

موعد تحديث ببجي موبايل 1.6 أخر إصدار

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي عن إطلاق التحديث الجديد pubg mobile لشهر سبتمبر 2021م الجاري برقم 1.6.0 اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 14 سبتمبر 2021م، وأكدت على أنه في حال تم تنزيل تحديث ببجي الجديد خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر، فسوف يحصل اللاعب على جائزة تنزيل التحديث الجديد التي تتكون من العناصر التالية:

جائزة تحميل تحديث ببجي موبايل 1.6 (2888 BP و100 AG وحقيبة ظهر حامي العدالة (3 أيام) ×1).

ويجب العلم أنه نظراً للاختلاف الجغرافي بين مناطق وبلدان اللاعبين، فقد يظهر تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 للبعض في المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال سواء كان بنظام تشغيل أندرويد أو iOS، وقد يتأخر ظهوره بالنسبة للبعض الأخر، كل ما عليكم فعله هو التأكد من صدور التحديث الجديد أو أنه سيتأخر قليلاً حتى يظهر لديكم.

تحديث ببجي موبايل الأصلية

حددت لعبة ببجي موبايل يوم الجمعة الموافق لتاريخ التاسع من شهر يوليو الحالي موعداً رسمياً لإصدار تحديث ببجي الجديد 2021، وأكدت اللعبة على عدم توقف الخادم خلال الفترة المخصصة للتحديث كما كان يحدث بالسابق، وفي الوقت الحالي يتم توفير النسخة القديمة من اللعبة على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة، وفور حلول الموعد المقرر لإصدار التحديث، سوف تجدون رقم النسخة الجديدة لببجي وهو 1.5.0 يوليو 2021.

مكافأة تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 برقم 1.5 يوليو

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن وجوب توفير متطلبات التحديث الجديد لكلٍ من الهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد ونظام التشغيل iOS، حيث يجب توفير 686 ميغابايت من مساحة التخزين لهواتف أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت من مساحة تخزين الجهاز بنظام التشغيل iOS لهواتف أيفون، وذلك من أجل الحصول على التحديث دون حدوث أي مشاكل أثناء التحميل.

وقد نوهت اللعبة على ضرورة تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد في أسرع وقت، وسبب ذلك هو عدم تمكن اللاعبون من دعوة بعضهم البعض وتكوين فريقاً معاً في حال استخدام إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل، كما أعلنت عن مكافأة التحديث الجديد لببجي في حال تم تنزيل تحديث ببجي خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو 2021م وهي:

الحصول على (2888 BP و 100 AG وحقيبة ظهر أشرطتنا (3 أيام) ×1).

وقد أضافت ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE أوضاع لعب وتجارب جديدة “مهمة الإشعال”، حيث بدأت شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة تحولاً تكنولوجياً لخريطة إرنغل طويل الأمد، حيث يرغبون في استخدام الخريطة تجريبياً لأحدث الأبحاث العلمية لديهم، ويتم الوصول لهذا الوضع من خلال مدخل إيفوجراوند ومن ثم تجربة خريطة إرنغل الجديدة 2021.

ببجي فشل تسجيل الدخول

في حال عدم إمكانية تسجيل الدخول أو فشل تسجيل دخول ببجي موبايل بسبب ضعف الاتصال بخدمة الإنترنت، فيجب إجراء تجربة اللعب في مواقع تكون الخدمة بها مستقرة وقوية، بالإضافة إلى التأكد من استقرار الاتصال بالإنترنت، وتغيير الاتصال الخاص بك إلى 4G مقابل خدمة الواي فاي.

بالإضافة إلى التأكد من من أن حساب ببجي الخاص بك ليس محظوراً، والقيام بتسجيل الخروج من لعبة ببجي والخروج منها ومسح ملفات التخزين على الجهاز الخاص بك، ثم قم بالنقر على أيقونة الإصلاح من الجانب الأيمن من صفحة ببجي تسجيل الدخول لإصلاح اللعبة، ثم قم بتنزيل ببجي مجدداً وتثبيتها.

وفي حال استمرار المشكلة، فعليك القيام بتصوير لقطات شاشة أو رموز خطأ والتواصل مع دعم ببجي موبايل، ومن يرغب في الحصول على ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال سواء بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، ومن ثم تثبيت التحديث الجديد بشكل يدوي.

ببجي موبايل تحديث جديد 2021

أكدت لعبة ببجي موبايل العالمية على إصدار تحديث ببجي أخر إصدار يوم الجمعة بتاريخ التاسع من شهر يوليو الجاري برقم 1.5.0 أحدث نسخة عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف الجوالة، ولكم من الممكن ألا تجد نسخة ببجي موبايل الجديدة متاحة في الوقت الحالي على المتجر الخاص بجوالك الآن.

وهنا وجب التنويه من جانبنا أن التحديث الجديد سيصدر اليوم الجمعة، ولكن قد تتأخر النسخة الجديدة في الظهور على المتجر نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، لذلك عليك الانتظار قليلاً والدخول بشكل متتابع إلى المتجر للتأكد من توفير ببجي أخر إصدار، ومن ثم تنزيله للاستفادة من العناصر المضافة ضمن التحديث الجديد.

كما تم التأكيد من جانب لعبة ببجي على عدم قطع الخادم أو السيرفر الخاص باللعبة خلال فترة تحديث ببجي موبايل 2021، كما نوهت على ضرورة تنزيل تحديث ببجي الجديد وتثبيته لكي تتمكن من دعوة أصدقائك، حيث أنه في حال استخدام إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE 2021، فلن تتمكن من دعوة الأصدقاء وتكوين فريقاً معاً.

تحديث ببجي موبايل الأصلية الجديد 2021

صدرت النسخة الجديدة من لعبة ببجي موبايل على متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد”، وعبر متجر آب ستور للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS أيفون، حيث يمكن الآن تنزيل تحديث ببجي الجديد للحصول على مزايا وإضافات التحديث الجديد رقم 1.5.0 لشهر يوليو 2021م، لتكوين فريقاً مع الزملاء وإمكانية دعوة الأصدقاء.

ويجب العلم أن نظام مكافحة الغش في لعبة ببجي موبايل يعمل على حظر أي حساب يقوم بانتهاكات لقواعد ببجي مثل استخدام أي أدوات للغش في اللعبة، أو استخدام أي برنامج طرف ثالث ليس مصرحاً له بالدخول إلى اللعبة، أو استخدام عميل لعبة غير رسمية للعب، أو استخدام أي قناة دفع ليس لديها تصريح بإعادة شحن uc.

كما يمكن حظر لعبة ببجي موبايل بسبب التحالف مع لاعبين في فريق أخر، لذلك يجب تلاشي هذه الأمور لعدم حظر الحساب الخاص بك، ويمكنكم الحصول على مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد من خلال تنزيل التحديث الأخير برقم 1.5 يوليو 2021م من المتجر الإلكتروني الخاص بالجوال لديك.

تحديث ببجي موبايل 2021

أعلن متجر جوجل بلاي عن توفر أخر إصدار من لعبة ببجي موبايل باسم “الإشعال”، حيث يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تحميل التحديث الجديد الآن من خلال الدخول غلى متجر Google play والبحث عن اسم اللعبة الأصلية، ثم النقر على تحديث، ويجب الانتظار وعدم استخدام الهاتف في أداء أي مهام أخرى خلال عملية التنزيل.

كما أتاح متجر أب ستور الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS إمكانية تنزيل ببجي أخر إصدار أو النسخة الحديثة لشهر يوليو الجاري برقم 1.5.0، وذلك من خلال دخول المتجر والبحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE “الإشعال”، ثم النقر على زر تحديث، والانتظار حتى اكتمال عملية التنزيل بشكل مستقر.

مزايا ببجي موبايل التحديث الجديد

أضافت لعبة الحركة والقتال ببجي موبايل تحسينات أساسية للأداء ضمن تحديث لعبة ببجي الجديد يوليو 2021م، حيث قامت بدعم بدعم وتحسينات IBL من أجل توفير تأثيرات إضاءة ذات واقعية أكثر في الخرائط، وأيضاً من أجل تحسين التمييز بين الإكساءات، بالإضافة إلى دعم انتشار الضوء في السماء، وذلك لجعل السماء أكثر واقعية وشفافية.

كما أضافت دعم لتأثيرات نباتية ذات كثافة أكبر، وسُحب ديناميكية ومحاكاة واقعية لتأثيرات إضاءة السُحب، أما عن تحسينات المنطقة الآمنة، فقد تم الإعلان عن إضافة المزيد من محتوى الفعاليات المشوق، بالإضافة إلى مكافآت جيدة بالمنطقة الآمنة، كما أضيف شاشة فعاليات من أجل جعل تصفح المحتوى بشكل سهل ويسير في لعبة ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE بالتحديث الأخير.

بطولة ببجي موبايل الأصلية PUBG MOBILE 2021

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن انطلاق بطولة رسمية جديدة من اللعبة قد تؤهلك من لاعب مبتدئ إلى نجم عالمي في ببجي موبايل، فقط قم بتحديد إنشاء مجموعة في الحدث القادم، وسوف تحصل على معرف المجموعة الخاصة بك، قم بمشاركة المعرف على الحساب الرسمي للعبة “تويتر” لكي يصل إلى لاعبين آخرين للتسجيل في المجموعة، سجل الآن في بطولة الطريق للاحترافية ونافس على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 5.200$ من ببجي موبايل.